Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i7 1195G7 - AMD Ryzen 5 5600H AMD Ryzen 7 5800H Накопитель 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Huawei MateBook X Pro 2022 Выше частота обновление экрана: 90 против 60 Гц

Существенно легче – весит на 610 граммов меньше (1.38 и 1.99 кг)

Наличие 4-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 29-40% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит

Имеет на 40% более четкий дисплей – 264 против 189 точек на дюйм (PPI)

Значительно компактнее – имеет на 23% меньшую площадь корпуса (685 и 895 см2) Причины выбрать Huawei MateBook 16 (2021) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 68% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9872 vs 5869 баллов

Комплектуется на 24 Вт*ч большей батареей (84 и 60 Вт*ч)

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.38 кг 1.99 кг Размеры 310 x 221 x 15.5 мм 351 x 254.9 x 17.8 мм Площадь 685 см2 895 см2 Соотношение экрана к корпусу ~87.7% ~85.2% Боковые рамки 4.9 мм 6.4 мм Цвета Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 145° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума - 42.4 дБ

Дисплей 3120 x 2080 2520 x 1680 Диагональ 14.2 дюймов 16 дюймов Тип матрицы LTPS LCD IPS LCD Частота обновления 90 Гц 60 Гц Плотность пикселей 264 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 3120 x 2080 пикселей 2520 x 1680 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие - Матовый Тесты экрана Контрастность - 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 94.9% Охват Adobe RGB - 65.1% Охват DCI-P3 - 63.1% Время отклика - 34 мс Максимальная яркость MateBook X Pro 2022 +67% 500 нит MateBook 16 (2021) 300 нит

Батарея Ёмкость 60 Вт*ч 84 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева Мощность зарядки 65 Вт 135 Вт Вес зарядного устройства - 482 грамма

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1600 МГц FLOPS 1.69 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерных блоков 768 448 Поддержка DirectX 12 12.1 Производительность GPU MateBook X Pro 2022 +53% 1.69 терафлопс MateBook 16 (2021) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 16GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 2 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 4.2 2.0 Dolby Atmos Да Нет Макс. громкость - 86 дБ Микрофонов 4 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана В клавиатуре Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A Нет 2x USB 3.2 USB Type-C 4x USB 4.0 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер - 14.1 x 9.1 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.