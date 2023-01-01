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Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)

Lenovo IdeaPad Slim 3i (14
  • Дата выхода: Декабрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.2%
  • Размеры: 324.3 x 213 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
43
Производительность в играх
25
Экран
37
Автономность
61
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
88
Оценка NanoReview
45

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)

Корпус

Вес 1.31 кг
Размеры 324.3 x 213 x 17.9 мм
Площадь 691 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 400:1
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц
Ядер 8 (0P + 8E)
Потоков 8
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1072
Geekbench 5 (многоядерный)
4508
Cinebench R23 (одноядерный)
1186
Cinebench R23 (многоядерный)
3485
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR5
Скорость памяти 4.8 Гбит/с
Шейдерные блоки 256
Блоки текстурирования (TMUs) 16
Блоки операций растеризации (ROPs) 8
Производительность GPU
0.74 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
2. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
3. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против Apple MacBook Air (M2, 2022)
4. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
5. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против LG Gram 14 (2023)
6. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против LG Gram Style 14" (2023)
7. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против Acer Swift Go SFG14-71
8. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против Lenovo IdeaPad Slim 5i (16” Gen 8)
9. Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против Lenovo IdeaPad Slim 3i (15″, Gen 8)
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