Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 1920 x 1200 Процессор - Intel Core i3 N305 Intel Core i3 1305U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - AMD Ryzen 5 7530U AMD Ryzen 7 7730U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) Легче – весит на 290 граммов меньше (1.31 и 1.6 кг)

Легче – весит на 290 граммов меньше (1.31 и 1.6 кг) Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (47 и 42 Вт*ч)

Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (47 и 42 Вт*ч) Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4 Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405) На 161% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9102 vs 3485 баллов

На 161% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9102 vs 3485 баллов Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.31 кг 1.6 кг Размеры 324.3 x 213 x 17.9 мм 317.1 x 222 x 19.9 мм Площадь 691 см2 704 см2 Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.7% Боковые рамки 7.2 мм 7.8 мм Цвета Серый, Синий Черный, Серебристый Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS, Non-Touch) 1920 x 1080 (IPS, Touch) 1920 x 1200 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Тесты экрана Контрастность 400:1 - Максимальная яркость IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) 250 нит Vivobook 14 (M1405) +20% 300 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 42 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (32 EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000) TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 6 нм Частота GPU 300 МГц 1500 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц FLOPS 0.74 терафлопс 0.54 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 DDR4 Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 256 128 Блоки текстурирования (TMUs) 16 8 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4 Производительность GPU IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) +37% 0.74 терафлопс Vivobook 14 (M1405) 0.54 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4800 МГц 3200 МГц Тип LPDDR5 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W - Dolby Atmos Да Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да - Длина хода клавиш - 1.4 мм Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.