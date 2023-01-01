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Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) против ASUS Vivobook 14 (M1405)

46 из 100
Lenovo IdeaPad Slim 3i (14
VS
47 из 100
ASUS Vivobook 14 (M1405)
Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
ASUS Vivobook 14 (M1405)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
1920 x 1200
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) и ASUS Vivobook 14 (M1405) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
  • Легче – весит на 290 граммов меньше (1.31 и 1.6 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 20-28% больше FPS в играх
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 5 Вт*ч большей батареей (47 и 42 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
Причины выбрать ASUS Vivobook 14 (M1405)
  • На 161% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9102 vs 3485 баллов
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8)
vs
Vivobook 14 (M1405)

Корпус

Вес 1.31 кг 1.6 кг
Размеры 324.3 x 213 x 17.9 мм 317.1 x 222 x 19.9 мм
Площадь 691 см2 704 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.2% ~80.7%
Боковые рамки 7.2 мм 7.8 мм
Цвета Серый, Синий Черный, Серебристый
Материал Пластик Пластик
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Нет
Тесты экрана
Контрастность 400:1 -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Справа
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost - 4.5 ГГц
Ядер 8 (0P + 8E) 6
Потоков 8 12
L3-кэш 6 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
FLOPS 0.74 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 DDR4
Скорость памяти 4.8 Гбит/с 3.2 Гбит/с
Шейдерные блоки 256 128
Блоки текстурирования (TMUs) 16 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 4
Производительность GPU
IdeaPad Slim 3i (14", Gen 8) +37%
0.74 терафлопс
Vivobook 14 (M1405)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц 3200 МГц
Тип LPDDR5 DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов - 1
Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W -
Dolby Atmos Да Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально Опционально
Инфракрасный датчик Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да -
Длина хода клавиш - 1.4 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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