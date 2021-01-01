Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
- Дата выхода: Январь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79%
- Размеры: 359.2 x 236.5 x 19.9 мм
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Обзор
Производительность системы
58
Производительность в играх
58
Экран
35
Автономность
56
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
52
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|Размеры
|359.2 x 236.5 x 19.9 мм
|Площадь
|850 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|Боковые рамки
|6.9 мм
|Цвета
|Серий, Синий, Желтый
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|175°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|1
|Уровень шума
|44 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1402:1
|Цветовой охват sRGB
|57.7%
|Охват Adobe RGB
|41.2%
|Охват DCI-P3
|40%
|Время отклика
|26 мс
Максимальная яркость
300 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|65 Вт
|Вес зарядного устройства
|200 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.8 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|4 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 6
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1061
Geekbench 5 (многоядерный)
3794
Cinebench R23 (одноядерный)
1147
Cinebench R23 (многоядерный)
4666
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|15 Вт
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|0 МГц
|Boost частота GPU
|1500 МГц
|Объем видеопамяти
|System Shared
|Тип памяти
|DDR4
|Скорость памяти
|3.2 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|384
|Поддержка DirectX
|12.1
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x4 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x1.5W
|Dolby Atmos
|Да
|Макс. громкость
|76.4 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v5
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Опционально
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 1.4
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|10.5 x 7.0 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да