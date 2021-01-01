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Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)

Lenovo IdeaPad 3 (15
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79%
  • Размеры: 359.2 x 236.5 x 19.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 3 (15", AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
58
Производительность в играх
58
Экран
35
Автономность
56
Коммуникации
48
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм
Площадь 850 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79%
Боковые рамки 6.9 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 175°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 44 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1402:1
Цветовой охват sRGB 57.7%
Охват Adobe RGB 41.2%
Охват DCI-P3 40%
Время отклика 26 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1061
Geekbench 5 (многоядерный)
3794
Cinebench R23 (одноядерный)
1147
Cinebench R23 (многоядерный)
4666

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 1
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 76.4 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против ASUS VivoBook 15 M513
2. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против ASUS VivoBook 15 X513 (K513)
3. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против Acer Aspire 5 (A515-56)
4. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против IdeaPad 5 15” (Intel)
5. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против 3i 15” (2021, Intel)
6. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против IdeaPad 5 15" (AMD)
7. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против Slim 5i 14" (2021, Intel)
8. Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против 3i Gen 6 (14")

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