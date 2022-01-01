Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1366 x 768 1920 x 1080 Батарея - 38 Вт*ч 45 Вт*ч 32 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 12GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) На 489% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4666 vs 792 баллов

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (38 и 32 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (769 и 850 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.7 кг 1.4 кг Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм Площадь 850 см2 769 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79% ~70.3% Боковые рамки 6.9 мм 8.6 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Серий, Синий, Оранжевый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 175° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 - Уровень шума 44 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 1402:1 1456:1 Цветовой охват sRGB 57.7% 62.8% Охват Adobe RGB 41.2% 43.5% Охват DCI-P3 40% 42% Время отклика 26 мс 32 мс Максимальная яркость IdeaPad 3 (15", AMD) +36% 300 нит IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 45 Вт*ч 32 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства 200 граммов 171 грамм

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Intel UHD Graphics 600 TGP 15 Вт 5 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 14 нм Частота GPU 0 МГц 200 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц FLOPS - 0.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерные блоки 384 96 Блоки текстурирования (TMUs) 24 12 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2 Производительность GPU IdeaPad 3 (15", AMD) н/д IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 12GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 76.4 дБ 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v5 v5 Bluetooth v5 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Нет Подсветка Да Нет Тачпад Размер 10.5 x 7.0 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.