Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad 3 (15", AMD) или IdeaPad 1 14” (Intel) – что лучше выбрать?

Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) против IdeaPad 1 14” (Intel)

48 из 100
Lenovo IdeaPad 3 (15
VS
29 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Батарея 32 Вт*ч
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) и IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD)
  • На 489% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4666 vs 792 баллов
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (38 и 32 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Сенсорный экран
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Имеет на 26% более четкий дисплей – 141 против 112 точек на дюйм (PPI)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)
  • Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (769 и 850 см2)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3 (15", AMD)
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.7 кг 1.4 кг
Размеры 359.2 x 236.5 x 19.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 850 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79% ~70.3%
Боковые рамки 6.9 мм 8.6 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 175° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -
Уровень шума 44 дБ -

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1402:1 1456:1
Цветовой охват sRGB 57.7% 62.8%
Охват Adobe RGB 41.2% 43.5%
Охват DCI-P3 40% 42%
Время отклика 26 мс 32 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 3 (15", AMD) +36%
300 нит
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства 200 граммов 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц -
Ядер 4 2
Потоков 8 2
L3-кэш 4 МБ -
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 7 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 5 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 7 нм 14 нм
Частота GPU 0 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц 750 МГц
FLOPS - 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти DDR4 DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерные блоки 384 96
Блоки текстурирования (TMUs) 24 12
Блоки операций растеризации (ROPs) 8 2
Производительность GPU
IdeaPad 3 (15", AMD)
н/д
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x128 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да -

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 -
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 76.4 дБ 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v5 v5
Bluetooth v5 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Размер 10.5 x 7.0 см -
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1

Сравнения с конкурентами

1. IdeaPad 3 (15", AMD) vs IdeaPad 5 15” (Intel)
2. IdeaPad 3 (15", AMD) vs Aspire 5 (A515-56)
3. IdeaPad 3 (15", AMD) vs IdeaPad 5 15" (AMD)
4. IdeaPad 3 (15", AMD) vs IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel)
5. IdeaPad 1 14” (Intel) vs ENVY x360 13 (2021)
6. IdeaPad 1 14” (Intel) vs Swift 1 (SF114-34)
7. IdeaPad 1 14” (Intel) vs Aspire 1 (A115-32)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) и IdeaPad 3 (15", AMD) – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры