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Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")

Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.2%
  • Размеры: 324.2 x 215.7 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 3i Gen 6 (14") с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
49
Экран
41
Автономность
54
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
82
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 324.2 мм
Высота 215.7 мм
Толщина 19.9 мм
Площадь 699 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2%
Боковые рамки 7.2 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1230
Geekbench 5 (многоядерный)
2612
Cinebench R23 (одноядерный)
1364
Cinebench R23 (многоядерный)
2523

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 720-1395 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 64 бит
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с
Шейдерных блоков 896
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
2.822 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. ASUS TUF Gaming A15 FA506 против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
2. Acer Nitro 5 (AN515-55) против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
3. Acer Nitro 5 (AN515-45) против Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
4. Lenovo IdeaPad 5 15” (Intel) против 3i Gen 6 (14")
5. Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD) против IdeaPad 3i Gen 6 (14")
6. Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel) против 3i Gen 6 (14")
7. Lenovo IdeaPad 5 15" (AMD) против 3i Gen 6 (14")
8. Lenovo IdeaPad Slim 5i 14" (2021, Intel) против 3i Gen 6 (14")

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