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Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") против IdeaPad 1 14” (Intel)

51 из 100
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14
VS
30 из 100
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") и IdeaPad 1 14” (Intel) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14")
  • Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх
  • Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)
  • На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2542 vs 792 баллов
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения
  • Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (38 и 32 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Есть подсветка клавиатуры
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD
  • Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)
  • На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит
  • Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (699 и 769 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel)
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad 3i Gen 6 (14")
vs
IdeaPad 1 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.5 кг 1.4 кг
Размеры 324.2 x 215.7 x 19.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм
Площадь 699 см2 769 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~70.3%
Боковые рамки 7.2 мм 8.6 мм
Цвета Серий, Синий, Желтый Серий, Синий, Оранжевый
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD TN LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1456:1
Цветовой охват sRGB - 62.8%
Охват Adobe RGB - 43.5%
Охват DCI-P3 - 42%
Время отклика - 32 мс
Максимальная яркость
IdeaPad 3i Gen 6 (14") +36%
300 нит
IdeaPad 1 14” (Intel)
220 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 2:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт
Вес зарядного устройства - 171 грамм

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц 1.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц -
Ядер 2 2
Потоков 4 2
L3-кэш 6 МБ -
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4 Intel UHD Graphics 600
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 5 Вт
Тип графики Дискретная Интегрированная
Техпроцесс 12 нм 14 нм
Частота GPU 720-1395 МГц 200 МГц
Boost частота GPU 930-1575 МГц 750 МГц
FLOPS 2.822 терафлопс 0.14 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared
Тип памяти GDDR6 DDR4
Ширина шины 64 бит -
Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с
Шейдерных блоков 896 96
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
IdeaPad 3i Gen 6 (14") +1916%
2.822 терафлопс
IdeaPad 1 14” (Intel)
0.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц 2400 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 2 -
Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom
Тип SSD (M2) eMMC
Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да -

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x1.5W 2x1.5W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 70.1 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v5
Bluetooth v5.1 v4.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 Нет
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Нет
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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