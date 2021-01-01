Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (TN) - 1366 x 768 1920 x 1080 Процессор - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 - Intel Celeron N4020 Intel Celeron N4120 Intel Pentium Silver N5030 Intel Pentium Silver N6000 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 4GB 8GB Накопитель - 256GB 512GB - 64GB 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad 3i Gen 6 (14") Видеокарта показывает в среднем на 1054-1437% больше FPS в играх

Наличие 1-го современного порта USB Type-C (против 0-х у конкурента)

На 221% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 2542 vs 792 баллов

Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана

Поддержка сетей Wi-Fi 6-го поколения

Комплектуется на 6 Вт*ч большей батареей (38 и 32 Вт*ч)

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Есть подсветка клавиатуры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Имеет на 40% более четкий дисплей – 157 против 112 точек на дюйм (PPI)

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит

Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (699 и 769 см2) Причины выбрать Lenovo IdeaPad 1 14” (Intel) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.4 и 1.5 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.5 кг 1.4 кг Размеры 324.2 x 215.7 x 19.9 мм 327.1 x 235 x 17.7 мм Площадь 699 см2 769 см2 Соотношение экрана к корпусу ~77.2% ~70.3% Боковые рамки 7.2 мм 8.6 мм Цвета Серий, Синий, Желтый Серий, Синий, Оранжевый Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 1920 x 1080 (IPS) 1920 x 1080 (TN) 1366 x 768 1920 x 1080 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 112 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1366 x 768 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1456:1 Цветовой охват sRGB - 62.8% Охват Adobe RGB - 43.5% Охват DCI-P3 - 42% Время отклика - 32 мс Максимальная яркость IdeaPad 3i Gen 6 (14") +36% 300 нит IdeaPad 1 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 38 Вт*ч 32 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Нет Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 171 грамм

Видеокарта Модель GPU GeForce MX450 2GB Intel UHD Graphics 600 TGP - 5 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 12 нм 14 нм Частота GPU 720-1395 МГц 200 МГц Boost частота GPU 930-1575 МГц 750 МГц FLOPS 2.822 терафлопс 0.14 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 DDR4 Ширина шины 64 бит - Скорость памяти ~8-10 Гбит/с 2.4 Гбит/с Шейдерных блоков 896 96 Поддержка DirectX 12 12 Производительность GPU IdeaPad 3i Gen 6 (14") +1916% 2.822 терафлопс IdeaPad 1 14” (Intel) 0.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 4GB 8GB Планки 1x8 ГБ 1x4 ГБ Частота 3200 МГц 2400 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 64GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) eMMC Каналы 1x256 ГБ 1x64 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да -

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x1.5W 2x1.5W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 70.1 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v5 Bluetooth v5.1 v4.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 640 x 480 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 Нет Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Нет Тачпад Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.