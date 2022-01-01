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Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)

Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16
  • Дата выхода: Июль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.1%
  • Размеры: 356 x 251 x 16.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
65
Производительность в играх
49
Экран
47
Автономность
63
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
81
Оценка NanoReview
57

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD)

Корпус

Вес 1.95 кг
Размеры 356 x 251 x 16.9 мм
Площадь 894 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.1%
Боковые рамки 5.7 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 44 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 135 Вт
Вес зарядного устройства 263 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1461
Geekbench 5 (многоядерный)
7252
Cinebench R23 (одноядерный)
1435
Cinebench R23 (многоядерный)
8917

Видеокарта

Модель GPU
TGP 65 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 12 нм
Частота GPU 1350 МГц
Boost частота GPU 1485 МГц
FLOPS 3.041 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
3.041 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 77 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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