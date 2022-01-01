Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) - 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Батарея - 45 Вт*ч 60 Вт*ч 74 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 5 6600H AMD Ryzen 7 6800H - AMD Ryzen 5 6600HS​ AMD Ryzen 7 6800HS Графика - GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB - GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Видеокарта показывает в среднем на 74-101% больше FPS в играх

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 18% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10525 vs 8917 баллов

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD Причины выбрать Lenovo IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) Легче – весит на 360 граммов меньше (1.95 и 2.31 кг)

Комплектуется на 29 Вт*ч большей батареей (74 и 45 Вт*ч)

Более тонкие рамки – на 19% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 7% меньшую площадь корпуса (894 и 958 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.31 кг 1.95 кг Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм 356 x 251 x 16.9 мм Площадь 958 см2 894 см2 Соотношение экрана к корпусу ~70.1% ~83.1% Боковые рамки 7.1 мм 5.7 мм Цвета Белый, Серий Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 150° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 49.4 дБ 44 дБ

Дисплей 1920 x 1080 (120Hz) 1920 x 1080 (165Hz) 2560 x 1600 (60Hz) 2560 x 1600 (120Hz) Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность 959:1 - Цветовой охват sRGB 58% 100% Охват Adobe RGB 40.7% - Охват DCI-P3 39.4% - Время отклика 19 мс - Максимальная яркость IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) 250 нит IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) +40% 350 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 60 Вт*ч 74 Вт*ч Время полной зарядки 2:00 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Слева Мощность зарядки 135 / 170 Вт 100 / 135 Вт Вес зарядного устройства 507 граммов 263 грамма

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB GeForce GTX 1650 Ti Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Mobile 4GB GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB TGP 85 Вт 65 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 12 нм Частота GPU 1530 МГц 1350 МГц Boost частота GPU 1740 МГц 1485 МГц FLOPS 7.12 терафлопс 3.041 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 128 бит Скорость памяти 12 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 2048 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 64 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 40 32 Производительность GPU IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) +134% 7.12 терафлопс IdeaPad 5 Pro Gen 7 (16" AMD) 3.041 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 16GB Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 6400 МГц Тип DDR5 LPDDR5 Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - Макс. количество памяти 16 ГБ -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Нет Да Макс. громкость 77 дБ 77 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.1 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 12.5 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.