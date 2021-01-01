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Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)

Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~71.9%
  • Размеры: 328 x 229 x 17.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Flex 5 14” (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
33
Экран
40
Автономность
64
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
86
Оценка NanoReview
51

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)

Корпус

Вес 1.5 кг
Ширина 328 мм
Высота 229 мм
Толщина 17.9 мм
Площадь 751 см2
Соотношение экрана к корпусу ~71.9%
Боковые рамки 9.1 мм
Цвета Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1242
Geekbench 5 (многоядерный)
2312
Cinebench R20 (одноядерный)
494
Cinebench R20 (многоядерный)
941

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Acer Swift 3 (SF313-53) и Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
2. Acer Swift 3 (SF314-59) и Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
3. HP Spectre x360 14 (2021) и Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel)
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