Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) Процессор - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) На 81% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5446 vs 3008 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 39-53% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 12% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Сенсорный экран

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 36% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 220 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 14” (Intel) Немного легче – весит на 100 граммов меньше (1.5 и 1.6 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.6 кг 1.5 кг Размеры 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм 328 x 229 x 17.9 мм Площадь 704 см2 751 см2 Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~71.9% Боковые рамки 5.8 мм 9.1 мм Цвета Серий, Синий Серий, Синий Трансформер Да Да Угол открытия экрана 360° 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 42.2 дБ 43 дБ

Дисплей 1920 x 1200 2240 x 1400 2880 x 1800 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD TN LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 162 точек на дюйм 157 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый Матовый Тесты экрана Контрастность 1100:1 - Цветовой охват sRGB 63.6% - Охват Adobe RGB 44.1% - Охват DCI-P3 42.6% - Время отклика 25 мс - Максимальная яркость IdeaPad Flex 5i (14” Intel) +36% 300 нит IdeaPad Flex 5 14” (Intel) 220 нит

Батарея Ёмкость 52.5 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки - 2:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства 350 граммов 300 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel UHD Graphics (64EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 45 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1400 МГц 1100 МГц FLOPS 1.43 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X DDR4 Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 512 384 Блоки текстурирования (TMUs) 32 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 12 Производительность GPU IdeaPad Flex 5i (14” Intel) +70% 1.43 терафлопс IdeaPad Flex 5 14” (Intel) 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 8GB 16GB Планки - 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 79.3 дБ 72 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.7 мм Тачпад Размер 12.0 x 7.5 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.