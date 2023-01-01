Главная > Сравнение ноутбуков > IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8): характеристики и тесты

Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)

Lenovo IdeaPad Flex 5 (16
  • Дата выхода: Декабрь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~81.7%
  • Размеры: 357.8 x 253.9 x 18.7 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
58
Производительность в играх
29
Экран
35
Автономность
63
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
73
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)

Корпус

Вес 2.1 кг
Размеры 357.8 x 253.9 x 18.7 мм
Площадь 908 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.7%
Боковые рамки 6.6 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1568:1
Цветовой охват sRGB 57.6%
Охват Adobe RGB 41.3%
Охват DCI-P3 40%
Время отклика 27 мс
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:34 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1504
Geekbench 5 (многоядерный)
6691
Cinebench R23 (одноядерный)
1481
Cinebench R23 (многоядерный)
9477
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 6 нм
Частота GPU 1500 МГц
Boost частота GPU 2200 МГц
FLOPS 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 128
Блоки текстурирования (TMUs) 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 4
Производительность GPU
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 83.2 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) vs Flex 5 (14″ Gen 8)
2. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) vs Flex 5i (14” Intel)
3. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) vs Yoga 7i Gen 8 (16″ Intel)
4. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) vs Slim Pro 9i Gen 8 (16”)
5. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) vs Samsung Galaxy Book 3 360 (15.6")
6. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) vs Samsung Galaxy Book 3 Pro 360
7. Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8) vs LG Gram 16 (2023)
Сравнить другие ноутбуки (510+)

Комментарии

Promotion
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры