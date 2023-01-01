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Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) против Flex 5 (16" Gen 8)

51 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
VS
49 из 100
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16
Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
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Экран
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel) и Flex 5 (16" Gen 8) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
  • Существенно легче – весит на 500 граммов меньше (1.6 и 2.1 кг)
  • Видеокарта показывает в среднем на 91-124% больше FPS в играх
  • Значительно компактнее – имеет на 22% меньшую площадь корпуса (704 и 908 см2)
Причины выбрать Lenovo IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
  • На 62% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 9477 vs 5835 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
IdeaPad Flex 5i (14” Intel)
vs
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)

Корпус

Вес 1.6 кг 2.1 кг
Размеры 313.1 x 224.9 x 17.4-18.9 мм 357.8 x 253.9 x 18.7 мм
Площадь 704 см2 908 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.7% ~81.7%
Боковые рамки 5.8 мм 6.6 мм
Цвета Серий, Синий Серий, Синий
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл - Нет
Количество куллеров 1 1
Уровень шума 42.2 дБ 41.8 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 162 точек на дюйм 142 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1100:1 1568:1
Цветовой охват sRGB 63.6% 57.6%
Охват Adobe RGB 44.1% 41.3%
Охват DCI-P3 42.6% 40%
Время отклика 25 мс 27 мс
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:34 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства 350 граммов 348 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.5 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 6
Потоков 8 12
L3-кэш 10 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Radeon Graphics (Ryzen 7000)
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 45 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 6 нм
Частота GPU 300 МГц 1500 МГц
Boost частота GPU 1400 МГц 2200 МГц
FLOPS 1.43 терафлопс 0.54 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 512 128
Блоки текстурирования (TMUs) 32 8
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 4
Производительность GPU
IdeaPad Flex 5i (14” Intel) +165%
1.43 терафлопс
IdeaPad Flex 5 (16" Gen 8)
0.54 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 79.3 дБ 83.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Да Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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