Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
- Дата выхода: Февраль 2022 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~70.1%
- Размеры: 359.6 x 266.4 x 21.8 мм
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Обзор
Производительность системы
69
Производительность в играх
55
Экран
51
Автономность
55
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
59
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)
Корпус
|Вес
|2.31 кг
|Размеры
|359.6 x 266.4 x 21.8 мм
|Площадь
|958 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~70.1%
|Боковые рамки
|7.1 мм
|Цвета
|Белый, Серий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|150°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
|Уровень шума
|49.4 дБ
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|959:1
|Цветовой охват sRGB
|58%
|Охват Adobe RGB
|40.7%
|Охват DCI-P3
|39.4%
|Время отклика
|19 мс
Максимальная яркость
250 нит
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|2:00 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Сзади
|Мощность зарядки
|135 / 170 Вт
|Вес зарядного устройства
|507 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.5 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|AMD Radeon 660M
|Техпроцесс
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
8247
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|85 Вт
|Nvidia Optimus
|Да
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|1740 МГц
|FLOPS
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|40
Производительность GPU
7.12 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|16 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|NVMe
|Да
Звук
|Аудиочип
|Realtek ALC3287
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Макс. громкость
|77 дБ
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 3.2
|Thunderbolt
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Размер
|12.5 x 7.5 см
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да