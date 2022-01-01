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Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)

Lenovo IdeaPad Gaming 3 15
  • Дата выхода: Февраль 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.1%
  • Размеры: 359.6 x 266.4 x 21.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
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Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
69
Производительность в играх
55
Экран
51
Автономность
55
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
66
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Gaming 3 15" (Gen 7, AMD)

Корпус

Вес 2.31 кг
Размеры 359.6 x 266.4 x 21.8 мм
Площадь 958 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.1%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Белый, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 150°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 49.4 дБ

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 959:1
Цветовой охват sRGB 58%
Охват Adobe RGB 40.7%
Охват DCI-P3 39.4%
Время отклика 19 мс
Максимальная яркость
250 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:00 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 135 / 170 Вт
Вес зарядного устройства 507 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика AMD Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1523
Geekbench 5 (многоядерный)
8247

Видеокарта

Модель GPU
TGP 85 Вт
Nvidia Optimus Да
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 16 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Макс. громкость 77 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.5 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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