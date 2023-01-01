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Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)

Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 312 x 221 x 15.99 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
71
Производительность в играх
61
Экран
45
Автономность
61
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
90
Оценка NanoReview
62

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023)

Корпус

Вес 1.38 кг
Размеры 312 x 221 x 15.99 мм
Площадь 690 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 5.3 мм
Цвета Серий, Синий
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2240 x 1400 пикселей
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Нет
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства 440 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1658
Geekbench 5 (многоядерный)
10459
Cinebench R23 (одноядерный)
1714
Cinebench R23 (многоядерный)
13364
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 60 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1237 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
FLOPS 6.14 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.14 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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