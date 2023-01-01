Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2240 x 1400 2880 x 1800 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц Легче – весит на 210 граммов меньше (1.17 и 1.38 кг)

Легче – весит на 210 граммов меньше (1.17 и 1.38 кг) Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 29% более четкий дисплей – 243 против 189 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 184-251% больше FPS в играх Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13364 vs 10327 баллов

На 29% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 13364 vs 10327 баллов Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (75 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.38 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 312 x 221 x 15.99 мм Площадь 699 см2 690 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~82.4% Боковые рамки 5.4 мм 5.3 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 45.3 дБ -

Дисплей 2880 x 1800 2240 x 1400 2880 x 1800 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2240 x 1400 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 - Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Матовый Датчик освещенности Да Нет Тесты экрана Контрастность 40900:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 95.7% - Охват DCI-P3 99.7% - Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") +33% 400 нит IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) 300 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 75 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма 440 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB TGP 15 Вт 60 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1237 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1500 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.14 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") 1.41 терафлопс IdeaPad Pro 5i Gen 8 (14″ 2023) +335% 6.14 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 5200 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ALC3306 Формат звука 4.0 2.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 86.8 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.3 см 12.0 x 7.5 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.