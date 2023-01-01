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Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.9%
  • Размеры: 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
85
Производительность в играх
84
Экран
66
Автономность
59
Коммуникации
77
Корпус и дизайн
56
Оценка NanoReview
70

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

Корпус

Вес 2.8 кг
Размеры 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм
Площадь 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.9%
Боковые рамки 9.4 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 240 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 140 / 300 / 330 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 5 ГГц
Ядер 16 (8P + 8E)
Потоков 24
L3-кэш 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1935
Geekbench 5 (многоядерный)
15958
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
Частота GPU 1395 МГц
FLOPS 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 48
Производительность GPU
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6000 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 4x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. XPS 17 9720 (2022) или Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
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6. Legion 5 Pro Gen 7 (2022, AMD) или Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
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