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Lenovo LOQ 15IRH8 против Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

54 из 100
Lenovo LOQ 15IRH8
VS
73 из 100
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
Lenovo LOQ 15IRH8
Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
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Экран
Батарея 60 Вт*ч
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo LOQ 15IRH8 и Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo LOQ 15IRH8
  • Существенно легче – весит на 400 граммов меньше (2.4 и 2.8 кг)
Причины выбрать Lenovo Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 96-131% больше FPS в играх
  • На 137% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 24117 vs 10186 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Более тонкие рамки – на 10% выше полезная площадь экрана
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 20 Вт*ч большей батареей (80 и 60 Вт*ч)
  • На 67% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 300 нит
  • Имеет на 34% более четкий дисплей – 189 против 141 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
LOQ 15IRH8
vs
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023)

Корпус

Вес 2.4 кг 2.8 кг
Размеры 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 мм 363.4 x 262.1 x 21.9-25.9 мм
Площадь 952 см2 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.5% ~77.9%
Боковые рамки 7.1 мм 9.4 мм
Цвета Серий Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Жидкий металл Нет Да
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 240 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1 1278:1
Цветовой охват sRGB - 99.7%
Охват Adobe RGB - 71.2%
Охват DCI-P3 - 69.1%
Время отклика - 9 мс
Максимальная яркость
LOQ 15IRH8
300 нит
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +67%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади Слева, Сзади
Мощность зарядки 130 / 170 / 230 Вт 140 / 300 / 330 Вт
Вес зарядного устройства - 820 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 5 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 16 (8P + 8E)
Потоков 12 24
L3-кэш 12 МБ 30 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт 140 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 4 нм
Частота GPU 1530 МГц 1395 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц -
FLOPS 7.12 терафлопс 19.6 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 4608
Блоки текстурирования (TMUs) 64 144
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 48
Производительность GPU
LOQ 15IRH8
7.12 терафлопс
Legion Pro 7i Gen 8 (Intel, 2023) +175%
19.6 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6000 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 32 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x1024 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость - 56 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6E
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2 4x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1.5 мм 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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