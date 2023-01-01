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Lenovo LOQ 15IRH8

Lenovo LOQ 15IRH8
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~70.5%
  • Размеры: 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 мм
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Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей LOQ 15IRH8 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
64
Производительность в играх
60
Экран
35
Автономность
57
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
62
Оценка NanoReview
53

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo LOQ 15IRH8

Корпус

Вес 2.4 кг
Размеры 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 мм
Площадь 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~70.5%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 130 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E)
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1664
Geekbench 5 (многоядерный)
8642
Cinebench R23 (одноядерный)
1644
Cinebench R23 (многоядерный)
10134
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 95 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1530 МГц
Boost частота GPU 1740 МГц
FLOPS 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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