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MSI Cyborg 15 против Lenovo LOQ 15IRH8

56 из 100
MSI Cyborg 15
VS
54 из 100
Lenovo LOQ 15IRH8
MSI Cyborg 15
Lenovo LOQ 15IRH8
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Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Cyborg 15 и Lenovo LOQ 15IRH8 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Cyborg 15
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.98 и 2.4 кг)
  • Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo LOQ 15IRH8
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Видеокарта показывает в среднем на 23-32% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 6.5 Вт*ч большей батареей (60 и 53.5 Вт*ч)
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • На 20% выше максимальная яркость экрана – 300 vs 250 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Cyborg 15
vs
LOQ 15IRH8

Корпус

Вес 1.98 кг 2.4 кг
Размеры 359.36 x 250.34 x 21.95-22.9 мм 359.6 x 264.8 x 22.1-25.2 мм
Площадь 900 см2 952 см2
Соотношение экрана к корпусу ~74.6% ~70.5%
Боковые рамки 7 мм 7.1 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 2 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 144 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 800:1
Максимальная яркость
Cyborg 15
250 нит
LOQ 15IRH8 +20%
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Сзади
Мощность зарядки 120 Вт 130 / 170 / 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2 ГГц 2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 8 (4P + 4E) 8 (4P + 4E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (48EU) Intel UHD Graphics (48EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Cyborg 15 +1%
1705
LOQ 15IRH8
1681
Geekbench 5 (многоядерный)
Cyborg 15 +1%
8781
LOQ 15IRH8
8730
Cinebench R23 (одноядерный)
Cyborg 15 +1%
1654
LOQ 15IRH8
1644
Cinebench R23 (многоядерный)
Cyborg 15 +1%
10245
LOQ 15IRH8
10186
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт 95 Вт
Nvidia Optimus MUX Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 938 МГц 1530 МГц
Boost частота GPU 1223 МГц 1740 МГц
FLOPS 5.01 терафлопс 7.12 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40 40
Производительность GPU
Cyborg 15
5.01 терафлопс
LOQ 15IRH8 +42%
7.12 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 5200 МГц 5200 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3287
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов - 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.2 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 12.0 x 7.5 см
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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