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Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)

Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
  • Дата выхода: Март 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.4%
  • Размеры: 326 x 227 x 15.6 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:

Обзор

Оценка основных показателей Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
61
Производительность в играх
57
Экран
56
Автономность
59
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
87
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)

Корпус

Вес 1.59 кг
Размеры 326 x 227 x 15.6 мм
Площадь 740 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.4%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Серий, Синий
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 51 дБ

Дисплей

Диагональ 14.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 90 Гц
Плотность пикселей 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Глянцевый
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Охват Adobe RGB 79%
Охват DCI-P3 79%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства 378 / 442 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.55 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 16 МБ
Интегрированная графика Radeon 660M
Техпроцесс 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1704
Geekbench 5 (многоядерный)
7210
Cinebench R23 (одноядерный)
1493
Cinebench R23 (многоядерный)
9020
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 73 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 1403 МГц
Boost частота GPU 1635 МГц
FLOPS 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 40
Производительность GPU
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 6400 МГц
Тип LPDDR5
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 4.0
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 79.7 дБ
Микрофонов 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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