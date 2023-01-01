Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 2880 x 1800 - 2560 x 1600 3072 x 1920 3072 x 1920 Процессор - Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1360P - AMD Ryzen 5 7535HS AMD Ryzen 7 7735HS Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 16GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц

Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.17 и 1.59 кг)

Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.17 и 1.59 кг) На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 9020 баллов

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 9020 баллов Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI) На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (73 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.17 кг 1.59 кг Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 326 x 227 x 15.6 мм Площадь 699 см2 740 см2 Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~82.4% Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий Материал Алюминий Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2 Уровень шума 45.3 дБ 51 дБ

Дисплей 2880 x 1800 2560 x 1600 3072 x 1920 3072 x 1920 Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов Тип матрицы OLED IPS LCD Частота обновления 120 Гц 90 Гц Плотность пикселей 243 точек на дюйм 208 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Глянцевый Глянцевый Датчик освещенности Да Да Тесты экрана Контрастность 40900:1 1500:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Охват Adobe RGB 95.7% 79% Охват DCI-P3 99.7% 79% Время отклика 1 мс - Максимальная яркость Galaxy Book 3 Pro (14") +14% 400 нит Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) 350 нит

Батарея Ёмкость 63 Вт*ч 73 Вт*ч Время полной зарядки - 1:30 ч. Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 100 / 140 Вт Вес зарядного устройства 163 грамма 378 / 442 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce RTX 3050 Mobile 6GB TGP 15 Вт 73 Вт Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 8 нм Частота GPU 300 МГц 1403 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1635 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 6.7 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ Тип памяти LPDDR5 GDDR6 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 2048 Блоки текстурирования (TMUs) 40 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40 Производительность GPU Galaxy Book 3 Pro (14") 1.41 терафлопс Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) +375% 6.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 16GB Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ Частота 5200 МГц 6400 МГц Тип LPDDR5 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ALC3306 Формат звука 4.0 4.0 Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 86.8 дБ 79.7 дБ Микрофонов 2 4

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Инфракрасный датчик Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер 11.5 x 8.3 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.