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Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") против Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)

66 из 100
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14
VS
63 из 100
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1800
Процессор
Память (ОЗУ)
16GB
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Samsung Galaxy Book 3 Pro (14") и Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Samsung Galaxy Book 3 Pro (14")
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 90 Гц
  • Существенно легче – весит на 420 граммов меньше (1.17 и 1.59 кг)
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10327 vs 9020 баллов
  • Имеет на 17% более четкий дисплей – 243 против 208 точек на дюйм (PPI)
  • На 14% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 350 нит
Причины выбрать Lenovo Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)
  • Видеокарта показывает в среднем на 206-281% больше FPS в играх
  • Комплектуется на 10 Вт*ч большей батареей (73 и 63 Вт*ч)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Galaxy Book 3 Pro (14")
vs
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD)

Корпус

Вес 1.17 кг 1.59 кг
Размеры 312.3 x 223.8 x 11.3 мм 326 x 227 x 15.6 мм
Площадь 699 см2 740 см2
Соотношение экрана к корпусу ~81.3% ~82.4%
Боковые рамки 5.4 мм 6.8 мм
Цвета Серебристый, Серий Серий, Синий
Материал Алюминий Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2
Уровень шума 45.3 дБ 51 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов 14.5 дюймов
Тип матрицы OLED IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 90 Гц
Плотность пикселей 243 точек на дюйм 208 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 2880 x 1800 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10 Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Датчик освещенности Да Да
Тесты экрана
Контрастность 40900:1 1500:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Охват Adobe RGB 95.7% 79%
Охват DCI-P3 99.7% 79%
Время отклика 1 мс -
Максимальная яркость

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:30 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 65 Вт 100 / 140 Вт
Вес зарядного устройства 163 грамма 378 / 442 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.9 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.6 ГГц 4.55 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E) 6
Потоков 16 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Radeon 660M
Техпроцесс 10 нм 6 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 73 Вт
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1403 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1635 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 6.7 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR5 GDDR6
Ширина шины - 128 бит
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 12 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 2048
Блоки текстурирования (TMUs) 40 64
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 40
Производительность GPU
Galaxy Book 3 Pro (14")
1.41 терафлопс
Slim Pro 7 Gen 8 (14.5”, AMD) +375%
6.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц 6400 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR5
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC298 Realtek ALC3306
Формат звука 4.0 4.0
Мощность динамиков 2x5W, 2x2W 4x2W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость 86.8 дБ 79.7 дБ
Микрофонов 2 4

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Инфракрасный датчик Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI 1x HDMI 1.4 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Да Нет
Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 8.3 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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