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Lenovo ThinkBook 16p Gen 4

Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
  • Дата выхода: Февраль 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~82.1%
  • Размеры: 354.6 x 255 x 19.9 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkBook 16p Gen 4 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
69
Экран
48
Автономность
60
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
70
Оценка NanoReview
63

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkBook 16p Gen 4

Корпус

Вес 2.2 кг
Размеры 354.6 x 255 x 19.9 мм
Площадь 904 см2
Соотношение экрана к корпусу ~82.1%
Боковые рамки 5 мм
Цвета Серый
Материал Алюминий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Датчик освещенности Да
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Сзади
Мощность зарядки 230 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 12 (4P + 8E)
Потоков 16
L3-кэш 18 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1774
Geekbench 5 (многоядерный)
11272
Cinebench R23 (одноядерный)
1850
Cinebench R23 (многоядерный)
14276
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 115 Вт
Nvidia Optimus Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8.8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306-CG
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Инфракрасный датчик Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Размер 13.5 x 8.0 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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