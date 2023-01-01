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Lenovo ThinkPad E16 против ThinkBook 16p Gen 4

52 из 100
Lenovo ThinkPad E16
VS
63 из 100
Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
Lenovo ThinkPad E16
Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран
Батарея
80 Вт*ч
Процессор
Графика GeForce MX550 2GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Lenovo ThinkPad E16 и ThinkBook 16p Gen 4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Lenovo ThinkPad E16
  • Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.76 и 2.2 кг)
  • Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4
  • Видеокарта показывает в среднем на 124-170% больше FPS в играх
  • На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 6098 баллов
  • Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (80 и 47 Вт*ч)
  • Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)
  • На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
ThinkPad E16
vs
ThinkBook 16p Gen 4

Корпус

Вес 1.76 кг 2.2 кг
Размеры 356.1 x 247.5 x 19.85 мм 354.6 x 255 x 19.9 мм
Площадь 881 см2 904 см2
Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~82.1%
Боковые рамки 5.8 мм 5 мм
Цвета Черный Серый
Материал Top: Алюминий
Middle: Пластик
Bottom: Пластик
Алюминий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 180° 180°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Жидкий металл Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 16 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Датчик освещенности Нет Да
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 100% 100%
Максимальная яркость
ThinkPad E16
300 нит
ThinkBook 16p Gen 4 +33%
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт
Вес зарядного устройства 297 граммов -

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2 ГГц 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.7 ГГц
Ядер 6 (2P + 4E) 12 (4P + 8E)
Потоков 8 16
L3-кэш 10 МБ 18 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP - 115 Вт
Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 4 нм
Частота GPU 1065 МГц -
Boost частота GPU 1320 МГц -
FLOPS 2.703 терафлопс 8.8 терафлопс
Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 64 бит 96 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 1024 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 32 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32
Производительность GPU
ThinkPad E16
2.703 терафлопс
ThinkBook 16p Gen 4 +226%
8.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 4800 МГц
Тип DDR4 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 2
Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип Synaptic CX11880 Realtek ALC3306-CG
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально Да
Инфракрасный датчик Опционально Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Да Да
Подсветка Опционально Да
Тачпад
Размер 11.5 x 6.8 см 13.5 x 8.0 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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