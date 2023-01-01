Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 - 2560 x 1600 3200 x 2000 Батарея - 47 Вт*ч 57 Вт*ч 80 Вт*ч Процессор - Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i5 1340P Intel Core i7 1355U Intel Core i7 1360P - Intel Core i5 13500H Intel Core i7 13700H Intel Core i9 13900H Графика GeForce MX550 2GB - GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E16 Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.76 и 2.2 кг)

Существенно легче – весит на 440 граммов меньше (1.76 и 2.2 кг) Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана Причины выбрать Lenovo ThinkBook 16p Gen 4 Видеокарта показывает в среднем на 124-170% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 124-170% больше FPS в играх На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 6098 баллов

На 134% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 14276 vs 6098 баллов Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (80 и 47 Вт*ч)

Комплектуется на 33 Вт*ч большей батареей (80 и 47 Вт*ч) Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI)

Имеет на 33% более четкий дисплей – 189 против 142 точек на дюйм (PPI) На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.76 кг 2.2 кг Размеры 356.1 x 247.5 x 19.85 мм 354.6 x 255 x 19.9 мм Площадь 881 см2 904 см2 Соотношение экрана к корпусу ~84.2% ~82.1% Боковые рамки 5.8 мм 5 мм Цвета Черный Серый Материал Top: Алюминий

Middle: Пластик

Bottom: Пластик

Алюминий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 2560 x 1600 2560 x 1600 3200 x 2000 Диагональ 16 дюймов 16 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 142 точек на дюйм 189 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:10 Разрешение 1920 x 1200 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Да Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 100% 100% Максимальная яркость ThinkPad E16 300 нит ThinkBook 16p Gen 4 +33% 400 нит

Батарея Ёмкость 47 Вт*ч 57 Вт*ч 80 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева, Сзади Мощность зарядки 65 Вт 230 Вт Вес зарядного устройства 297 граммов -

Видеокарта Модель GPU GeForce MX550 2GB GeForce RTX 4050 Mobile 6GB GeForce RTX 4060 Mobile 8GB TGP - 115 Вт Nvidia Optimus Да Да, Advanced Optimus Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 12 нм 4 нм Частота GPU 1065 МГц - Boost частота GPU 1320 МГц - FLOPS 2.703 терафлопс 8.8 терафлопс Объем видеопамяти 2 ГБ 6 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 64 бит 96 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 1024 2560 Блоки текстурирования (TMUs) 32 80 Блоки операций растеризации (ROPs) 16 32 Производительность GPU ThinkPad E16 2.703 терафлопс ThinkBook 16p Gen 4 +226% 8.8 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 8GB 16GB 32GB Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 4800 МГц Тип DDR4 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 1 2 Макс. количество памяти 40 ГБ 32 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Synaptic CX11880 Realtek ALC3306-CG Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Инфракрасный датчик Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Да Да Подсветка Опционально Да Тачпад Размер 11.5 x 6.8 см 13.5 x 8.0 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.