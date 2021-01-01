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Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)

Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~75.5%
  • Размеры: 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
57
Производительность в играх
56
Экран
41
Автономность
60
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
85
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD)

Корпус

Вес 1.64 кг
Размеры 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм
Площадь 715 см2
Соотношение экрана к корпусу ~75.5%
Боковые рамки 7.1 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1
Уровень шума 34.5 дБ

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 365 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6 ГГц
Частота в режиме Boost 3.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 4 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 6
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1017
Geekbench 5 (многоядерный)
3687
Cinebench R23 (одноядерный)
1096
Cinebench R23 (многоядерный)
4591

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 0 МГц
Boost частота GPU 1500 МГц
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12.1

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x4 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC328
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 77.5 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 1.4
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.8 мм
Тачпад
Размер 10.0 x 5.6 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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