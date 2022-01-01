Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1600 Батарея - 45 Вт*ч 57 Вт*ч 58.2 Вт*ч Процессор - AMD Ryzen 3 5300U AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 5 5600U AMD Ryzen 5 Pro 5650U AMD Ryzen 7 5700U AMD Ryzen 7 5800U Apple M2 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB 16GB 24GB - 8GB 16GB 24GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) Есть популярный на текущий момент порт USB-A Причины выбрать Apple MacBook Pro 13 (M2, 2022) Легче – весит на 240 граммов меньше (1.4 и 1.64 кг)

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 89% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 8562 vs 4521 баллов

Более тонкие рамки – на 5% выше полезная площадь экрана

Комплектуется на 13.2 Вт*ч большей батареей (58.2 и 45 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 250 нит

Имеет на 45% более четкий дисплей – 227 против 157 точек на дюйм (PPI)

Компактнее – имеет на 10% меньшую площадь корпуса (646 и 715 см2)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.64 кг 1.4 кг Размеры 324 x 220.7 x 17.9-20.9 мм 304.1 x 212.4 x 15.6 мм Площадь 715 см2 646 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.5% ~79.4% Боковые рамки 7.1 мм 8.8 мм Цвета Черный Серебристый, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° - Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет - Количество куллеров 1 1 Уровень шума 34.5 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (TN) 1920 x 1080 (IPS) 2560 x 1600 Диагональ 14 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы TN LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 227 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 2560 x 1600 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Глянцевый (антиблик) Максимальная яркость ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) 250 нит MacBook Pro 13 (M2, 2022) +100% 500 нит

Батарея Ёмкость 45 Вт*ч 57 Вт*ч 58.2 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 67 Вт Вес зарядного устройства 365 граммов -

Видеокарта Модель GPU Radeon RX Vega 6 (Ryzen 4000) Apple M2 GPU (8-core) TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 7 нм 5 нм Частота GPU 0 МГц 500 МГц Boost частота GPU 1500 МГц 1456 МГц FLOPS - 3 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 LPDDR5 Ширина шины - 128 бит Скорость памяти 3.2 Гбит/с 5.2 Гбит/с Шейдерные блоки 384 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 24 64 Блоки операций растеризации (ROPs) 8 32 Производительность GPU ThinkPad E14 Gen 3 (AMD) н/д MacBook Pro 13 (M2, 2022) 3 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 16GB 24GB 8GB 16GB 24GB Планки 1x4 ГБ - Частота 3200 МГц 5200 МГц Тип DDR4 LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 2 - NVMe Да -

Звук Аудиочип Realtek ALC328 - Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 77.5 дБ - Микрофонов 2 3

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.2 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 Нет USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 4.0 Thunderbolt Нет Thunderbolt 3 HDMI 1x HDMI 1.4 Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.8 мм - Тачпад Размер 10.0 x 5.6 см - Поверхность - Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.