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Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)

Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)
  • Дата выхода: Февраль 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 327.5 x 225.4 x 16.8 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
74
Производительность в играх
40
Экран
44
Автономность
67
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
58

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel)

Корпус

Вес 1.28 кг
Ширина 327.5 мм
Высота 225.4 мм
Толщина 16.8 мм
Площадь 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Черный, Серий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 180°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 800:1
Цветовой охват sRGB 99%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:20 ч.
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1248
Geekbench 5 (многоядерный)
4111
Cinebench R20 (одноядерный)
510
Cinebench R20 (многоядерный)
1843

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерных блоков 640
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 6.1 см
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) против Apple MacBook Air (Intel, 2020)
2. Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) против Apple Macbook Air (M1, 2020)
3. Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) против T14 Gen 2 (Intel)

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