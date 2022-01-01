Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) - 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Батарея 57 Вт*ч - 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1135G7 Intel Core i5 1145G7 Intel Core i7 1165G7 Intel Core i7 1185G7 - Intel Core i5 1235U Intel Core i5 1245U Intel Core i7 1255U Intel Core i7 1265U Intel Core i5 1240P Intel Core i5 1250P Intel Core i7 1260P Intel Core i7 1270P Intel Core i7 1280P Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB - 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 256GB 512GB 1024GB 2048GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) Комплектуется на 17.7 Вт*ч большей батареей (57 и 39.3 Вт*ч) Причины выбрать Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) Видеокарта показывает в среднем на 51-69% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 8% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Возможность апгрейда оперативной памяти (до 48 ГБ) и SSD

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.28 кг 1.21 кг Размеры 327.5 x 225.4 x 16.8 мм 317.7 x 226.9 x 17.9 мм Площадь 738 см2 721 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~78.8% Боковые рамки 8.8 мм 8.1 мм Цвета Черный, Серий Черный, Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 180° 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1 Уровень шума 35.1 дБ -

Дисплей 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) 1920 x 1200 (Non-Touch) 1920 x 1200 (Touch) 3840 x 2400 Диагональ 14 дюймов 14 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 162 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:10 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет - Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый - Тесты экрана Контрастность 800:1 800:1 Цветовой охват sRGB 99% - Максимальная яркость ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 400 нит ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) 400 нит

Батарея Ёмкость 57 Вт*ч 39.3 Вт*ч 52.5 Вт*ч Время полной зарядки 2:20 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Слева Мощность зарядки 65 Вт 45 / 65 Вт Вес зарядного устройства 372 грамма -

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) GeForce MX550 2GB TGP 15 Вт - Тип графики Интегрированная Дискретная Техпроцесс 10 нм 12 нм Частота GPU 300 МГц 1065 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1320 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 2.703 терафлопс Объем видеопамяти System Shared 2 ГБ Тип памяти LPDDR4X GDDR6 Ширина шины - 64 бит Скорость памяти 4.27 Гбит/с ~12 Гбит/с Шейдерные блоки 640 1024 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU ThinkPad T14s Gen 2 (Intel) 1.41 терафлопс ThinkPad T14 Gen 3 (Intel) +92% 2.703 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 40GB 48GB 8GB 16GB 24GB 32GB 40GB 48GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 4266 МГц 3200 МГц Тип LPDDR4X DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 48 ГБ

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 256GB 512GB 1024GB 2048GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип Realtek ALC3287 Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x2W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость 74.9 дБ - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Опционально Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Нет Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1.5 мм - Тачпад Размер 11.5 x 6.1 см - Поверхность Пластик - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.