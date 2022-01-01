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Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3

Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
  • Дата выхода: Март 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~78.5%
  • Размеры: 305 x 214.15 x 15.94 мм
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Обзор

Оценка основных показателей ThinkPad X13 Yoga Gen 3 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
55
Производительность в играх
23
Экран
42
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
96
Оценка NanoReview
49

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3

Корпус

Вес 1.19 кг
Размеры 305 x 214.15 x 15.94 мм
Площадь 653 см2
Соотношение экрана к корпусу ~78.5%
Боковые рамки 9.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 10
Потоков 12
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1434
Geekbench 5 (многоядерный)
3935

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20
Производительность GPU
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3306
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Опционально
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 11.5 x 5.6 см
Windows Precision Да

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