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Microsoft Surface Pro 9 против Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
54 из 100
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
Microsoft Surface Pro 9
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2880 x 1920
Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • Легче – весит на 320 граммов меньше (0.87 и 1.19 кг)
  • Более тонкие рамки – на 7% выше полезная площадь экрана
  • Имеет на 56% более четкий дисплей – 266 против 170 точек на дюйм (PPI)
  • Компактнее – имеет на 8% меньшую площадь корпуса (600 и 653 см2)
Причины выбрать Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 3
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 5.1 Вт*ч большей батареей (52.8 и 47.7 Вт*ч)
  • На 11% выше максимальная яркость экрана – 500 vs 450 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
ThinkPad X13 Yoga Gen 3

Корпус

Вес 0.87 кг 1.19 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 305 x 214.15 x 15.94 мм
Площадь 600 см2 653 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~78.5%
Боковые рамки 6.2 мм 9.3 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный
Материал Top: Алюминий
Углеродное волокно
Трансформер Да Да
Угол открытия экрана 360° 360°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет -
Количество куллеров 1 1

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:10
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision
Технология синхронизации No No
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Датчик освещенности Да -
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1000:1
Цветовой охват sRGB 106.1% 100%
Охват Adobe RGB 75.1% -
Максимальная яркость
Surface Pro 9
450 нит
ThinkPad X13 Yoga Gen 3 +11%
500 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 1:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 45 / 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.4 ГГц
Ядер 10 (2P + 8E) 10 (2P + 8E)
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 12 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel Iris Xe Graphics (80EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Добавить ваши результаты Cinebench R23

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 1.41 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 640
Блоки текстурирования (TMUs) 40 40
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 20
Производительность GPU
Surface Pro 9
1.41 терафлопс
ThinkPad X13 Yoga Gen 3
1.41 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4266 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Аудиочип - Realtek ALC3306
Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x2W
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.1 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально
Инфракрасный датчик Да Опционально
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A Нет 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Нет Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 11.5 x 5.6 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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