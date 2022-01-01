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Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7)

Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7)
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~77.4%
  • Размеры: 304 x 218 x 17.36 мм
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Yoga 6 (13'', Gen 7) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
51
Производительность в играх
31
Экран
41
Автономность
62
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
91
Оценка NanoReview
50

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7)

Корпус

Вес 1.37 кг
Размеры 304 x 218 x 17.36 мм
Площадь 663 см2
Соотношение экрана к корпусу ~77.4%
Боковые рамки 8.8 мм
Цвета Зеленый
Трансформер Да
Угол открытия экрана 360°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 13.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 170 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1200 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1000:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 45 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1098
Geekbench 5 (многоядерный)
4877
Cinebench R23 (одноядерный)
1145
Cinebench R23 (многоядерный)
7003

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 448
Блоки текстурирования (TMUs) 28
Блоки операций растеризации (ROPs) 7
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Аудиочип Realtek ALC3287
Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 3.2
Thunderbolt Нет
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Размер 12.0 x 7.5 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Macbook Air (M1, 2020) и Yoga 6 (13'', Gen 7)
2. Galaxy Book 2 Pro 360 (13.3") и Yoga 6 (13'', Gen 7)
3. Surface Laptop Go 2 и Yoga 6 (13'', Gen 7)
4. MacBook Air (M2, 2022) и Yoga 6 (13'', Gen 7)
5. Yoga 7i Gen 7 (14″ Intel) и Yoga 6 (13'', Gen 7)
6. Pavilion x360 2-in-1 (14") и Yoga 6 (13'', Gen 7)

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