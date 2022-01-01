Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - AMD Ryzen 5 5500U AMD Ryzen 7 5700U Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 Немного легче – весит на 130 граммов меньше (1.24 и 1.37 кг)

Видеокарта показывает в среднем на 15-20% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 3% выше полезная площадь экрана

Значительно компактнее – имеет на 13% меньшую площадь корпуса (574 и 663 см 2 )

) На 10% выше максимальная яркость экрана – 330 vs 300 нит Причины выбрать Lenovo Yoga 6 (13'', Gen 7) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

На 42% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 6934 vs 4878 баллов

Комплектуется на 18 Вт*ч большей батареей (59 и 41 Вт*ч)

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Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.37 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 304 x 218 x 17.36 мм Площадь 574 см2 663 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~77.4% Боковые рамки 8 мм 8.8 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Зеленый Трансформер Нет Да Угол открытия экрана - 360° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1536 x 1024 1920 x 1200 Диагональ 12.4 дюймов 13.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 170 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 1920 x 1200 пикселей Поддержка HDR Нет Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность - 1000:1 Цветовой охват sRGB - 100% Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 +10% 330 нит Yoga 6 (13'', Gen 7) 300 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 59 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 45 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Radeon RX Vega 7 TGP 15 Вт 10-45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 7 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1600 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.108 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 448 Блоки текстурирования (TMUs) 40 28 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 7 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 +27% 1.41 терафлопс Yoga 6 (13'', Gen 7) 1.108 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 4266 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Аудиочип - Realtek ALC3287 Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков - 2x2W Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Да Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1920 x 1080 Порты USB-A 1x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет 1x HDMI 2.0 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Тачпад Размер - 12.0 x 7.5 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.