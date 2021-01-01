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Microsoft Surface Laptop 3 13.5"

Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Дата выхода: Январь 2020 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~79%
  • Размеры: 308 x 223 x 14.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop 3 13.5" с выбранной конфигурацией
Производительность системы
60
Производительность в играх
63
Экран
52
Автономность
56
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
59

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop 3 13.5"

Корпус

Вес 1.28 кг
Ширина 308 мм
Высота 223 мм
Толщина 14.5 мм
Площадь 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79%
Боковые рамки 11.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Угол открытия экрана 140°
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 121%
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 60 Вт

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Размер 11.5 x 7.6 см
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 3.6 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 6 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1040
Geekbench 5 (многоядерный)
2858
Cinebench R20 (одноядерный)
428
Cinebench R20 (многоядерный)
1371

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 256
Поддержка DirectX 12
Макс. разрешение 5120x3200 - 60 Гц

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 3733 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

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