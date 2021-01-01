Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
- Дата выхода: Январь 2020 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~79%
- Размеры: 308 x 223 x 14.5 мм
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Обзор
Производительность системы
60
Производительность в играх
63
Экран
52
Автономность
56
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
98
Оценка NanoReview
59
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop 3 13.5"
Корпус
|Вес
|1.28 кг
|Ширина
|308 мм
|Высота
|223 мм
|Толщина
|14.5 мм
|Площадь
|687 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~79%
|Боковые рамки
|11.3 мм
|Цвета
|Черный, Золотистый, Серий, Синий
|Трансформер
|Нет
|Угол открытия экрана
|140°
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|13.5 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|60 Гц
|Плотность пикселей
|201 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2256 x 1504 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый
|Цветовой охват sRGB
|121%
Максимальная яркость
350 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|60 Вт
Звук
|Формат звука
|2.0
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|1x USB 3.2
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Нет
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.5 мм
|Размер
|11.5 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|1.0 ГГц
|Частота в режиме Boost
|3.6 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|6 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics G1
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1040
Geekbench 5 (многоядерный)
2858
Cinebench R20 (одноядерный)
428
Cinebench R20 (многоядерный)
1371
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Интегрированная
|Техпроцесс
|10 нм
|Частота GPU
|300 МГц
|Boost частота GPU
|1100 МГц
|Объем видеопамяти
|0 ГБ
|Тип памяти
|System Shared
|Частота памяти
|0 МГц (Effective - 0 МГц)
|Шейдерных блоков
|256
|Поддержка DirectX
|12
|Макс. разрешение
|5120x3200 - 60 Гц
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x4 ГБ
|Частота
|3733 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x128 ГБ
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да