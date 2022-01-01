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Microsoft Surface Laptop Go 2 против Laptop 3 13.5

47 из 100
Microsoft Surface Laptop Go 2
VS
51 из 100
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
Microsoft Surface Laptop Go 2
Microsoft Surface Laptop 3 13.5
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Процессор Intel Core i5 1135G7
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop Go 2 и Laptop 3 13.5 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2
  • На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 4152 баллов
  • Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (574 и 687 см2)
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5
  • Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (45.8 и 41 Вт*ч)
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 201 против 149 точек на дюйм (PPI)
  • На 6% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 330 нит

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop Go 2
vs
Surface Laptop 3 13.5

Корпус

Вес 1.24 кг 1.28 кг
Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 308 x 223 x 14.5 мм
Площадь 574 см2 687 см2
Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79%
Боковые рамки 8 мм 11.3 мм
Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана - 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 2

Дисплей

Диагональ 12.4 дюймов 13.5 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 149 точек на дюйм 201 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2256 x 1504 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB - 121%
Максимальная яркость
Surface Laptop Go 2
330 нит
Surface Laptop 3 13.5 +6%
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Нет Да
Расположение разъема для зарядки Справа Слева
Мощность зарядки 39 Вт 60 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 0.9-2.4 ГГц 1.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.2 ГГц 3.6 ГГц
Ядер 4 4
Потоков 8 8
L3-кэш 8 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 80EU Intel UHD Graphics G1
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс -
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 256
Блоки текстурирования (TMUs) 40 32
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4
Производительность GPU
Surface Laptop Go 2
1.41 терафлопс
Surface Laptop 3 13.5
н/д

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц 3733 МГц
Тип LPDDR4X LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет
Всего слотов - 2

Накопитель

Объем накопителя
Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Нет
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Dolby Atmos Да Да
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Да Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt Нет Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка - Да
Длина хода клавиш - 1.5 мм
Тачпад
Размер - 11.5 x 7.6 см
Поверхность Пластик Стекло
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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