Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор Intel Core i5 1135G7 - Intel Core i5 1035G1 Intel Core i7 1065G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 4GB 8GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB - 128GB 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Go 2 На 17% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 4878 vs 4152 баллов

Значительно компактнее – имеет на 16% меньшую площадь корпуса (574 и 687 см2) Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 3 13.5 Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (45.8 и 41 Вт*ч)

Имеет на 35% более четкий дисплей – 201 против 149 точек на дюйм (PPI)

На 6% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 330 нит

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.24 кг 1.28 кг Размеры 278.2 x 206.2 x 15.7 мм 308 x 223 x 14.5 мм Площадь 574 см2 687 см2 Соотношение экрана к корпусу ~79.8% ~79% Боковые рамки 8 мм 11.3 мм Цвета Серебристый, Синий, Зеленый, Желтый Черный, Золотистый, Серий, Синий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 2

Дисплей 1536 x 1024 2256 x 1504 Диагональ 12.4 дюймов 13.5 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 149 точек на дюйм 201 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 1536 x 1024 пикселей 2256 x 1504 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый Тесты экрана Цветовой охват sRGB - 121% Максимальная яркость Surface Laptop Go 2 330 нит Surface Laptop 3 13.5 +6% 350 нит

Батарея Ёмкость 41 Вт*ч 45.8 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Нет Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева Мощность зарядки 39 Вт 60 Вт

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics G1 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс - Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Скорость памяти 4.27 Гбит/с 3.73 Гбит/с Шейдерные блоки 640 256 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 4 Производительность GPU Surface Laptop Go 2 1.41 терафлопс Surface Laptop 3 13.5 н/д

Оперативная память Объем памяти 4GB 8GB 8GB 16GB Планки 2x2 ГБ 2x4 ГБ Частота 4266 МГц 3733 МГц Тип LPDDR4X LPDDR4X Возможность замены Нет Нет Всего слотов - 2

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 128GB 256GB 512GB 1024GB Шина - PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Да Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 1x USB 3.2 1x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Нет Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка - Да Длина хода клавиш - 1.5 мм Тачпад Размер - 11.5 x 7.6 см Поверхность Пластик Стекло Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.