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Microsoft Surface Laptop 4 15

Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Дата выхода: Апрель 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~80.9%
  • Размеры: 339.5 x 244 x 14.7 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop 4 15 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
81
Производительность в играх
45
Экран
54
Автономность
54
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
93
Оценка NanoReview
60

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop 4 15

Корпус

Вес 1.54 кг
Ширина 339.5 мм
Высота 244 мм
Толщина 14.7 мм
Площадь 828 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9%
Боковые рамки 11.3 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2
Уровень шума 40 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2496 x 1664 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1558:1
Цветовой охват sRGB 97.7%
Охват Adobe RGB 62%
Время отклика 45 мс
Максимальная яркость
380 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов

Звук

Формат звука 2.0
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 78.7 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 12 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1487
Geekbench 5 (многоядерный)
4814
Cinebench R20 (одноядерный)
580
Cinebench R20 (многоядерный)
2214

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 768
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Да

Сравнения с конкурентами

1. Apple MacBook Pro 16 (2019) или Microsoft Surface Laptop 4 15
2. Dell XPS 15 9500 или Microsoft Surface Laptop 4 15
3. Dell G5 15 5500 или Microsoft Surface Laptop 4 15
4. Dell Inspiron 15 5502 или Microsoft Surface Laptop 4 15
5. Dell Inspiron 15 5505 или Microsoft Surface Laptop 4 15
6. ASUS VivoBook S15 M533 или Microsoft Surface Laptop 4 15
7. ASUS VivoBook S15 S533 или Microsoft Surface Laptop 4 15
8. Dell G5 15 5510 или Microsoft Surface Laptop 4 15

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