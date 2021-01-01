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Microsoft Surface Laptop 4 15 против Dell Alienware m17 R4

60 из 100
Microsoft Surface Laptop 4 15
VS
76 из 100
Dell Alienware m17 R4
Microsoft Surface Laptop 4 15
Dell Alienware m17 R4
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 2496 x 1664
Процессор Intel Core i7 1185G7
Графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Laptop 4 15 и Dell Alienware m17 R4 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Laptop 4 15
  • Существенно легче – весит на 960 граммов меньше (1.54 и 2.5 кг)
  • Более тонкие рамки – на 16% выше полезная площадь экрана
  • Сенсорный экран
  • Имеет на 57% более четкий дисплей – 200 против 127 точек на дюйм (PPI)
  • Значительно компактнее – имеет на 30% меньшую площадь корпуса (828 и 1178 см2)
  • На 27% выше максимальная яркость экрана – 380 vs 300 нит
Причины выбрать Dell Alienware m17 R4
  • Видеокарта показывает в среднем на 394-538% больше FPS в играх
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Комплектуется на 38.6 Вт*ч большей батареей (86 и 47.4 Вт*ч)
  • На 75% лучшая производительность в тесте Cinebench R20: 3821 vs 2189 баллов
  • Возможность апгрейда оперативной памяти (до 32 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Laptop 4 15
vs
Alienware m17 R4

Корпус

Вес 1.54 кг 2.5 кг
Ширина 339.5 мм 399.8 мм
Высота 244 мм 294.6 мм
Толщина 14.7 мм 16.9-22 мм
Площадь 828 см2 1178 см2
Соотношение экрана к корпусу ~80.9% ~70%
Боковые рамки 11.3 мм 8.4 мм
Цвета Черный, Золотистый, Серий, Синий Белый, Серий
Трансформер Нет Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Да
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 40 дБ 50 дБ

Дисплей

Диагональ 15 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 16:9
Разрешение 2496 x 1664 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет Нет
Сенсорный ввод Да Нет
Покрытие Глянцевый Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1558:1 -
Цветовой охват sRGB 97.7% 100%
Охват Adobe RGB 62% -
Время отклика 45 мс 7 мс
Максимальная яркость
Surface Laptop 4 15 +27%
380 нит
Alienware m17 R4
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Сзади
Мощность зарядки 65 Вт 240 / 330 Вт
Вес зарядного устройства 306 граммов 1300 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.2-3.0 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 4.8 ГГц 5 ГГц
Ядер 4 8
Потоков 8 16
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Iris Xe Graphics G7 96EU Intel UHD Graphics 630
Техпроцесс 10 нм 14 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R20 (одноядерный)
Cinebench R20 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 130 Вт
Nvidia Optimus - Нет, прямое подключение
Тип графики Интегрированная Дискретная
Техпроцесс 10 нм 8 нм
Частота GPU 300 МГц 1504 МГц
Boost частота GPU 1100-1400 МГц 1802 МГц
FLOPS 1.69 терафлопс 13.8 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared 6 ГБ
Тип памяти LPDDR4X GDDR6
Ширина шины - 192 бит
Скорость памяти 4.27 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерных блоков 768 3840
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
Surface Laptop 4 15
1.69 терафлопс
Alienware m17 R4 +717%
13.8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц 2933 МГц
Тип LPDDR4X DDR4
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти - 32 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Нет Да
Всего слотов 1 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.2
Мощность динамиков - 2x4W
Dolby Atmos Да Нет
Макс. громкость 78.7 дБ 87 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2 3x USB 3.2
HDMI Нет 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Нет Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер - 10.4 x 7.8 см
Поверхность Стекло Стекло
Windows Precision Да Да

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