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Microsoft Surface Laptop Studio

Microsoft Surface Laptop Studio
  • Дата выхода: Сентябрь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~83.7%
  • Размеры: 323.2 x 228.3 x 18.9 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Laptop Studio с выбранной конфигурацией
Производительность системы
73
Производительность в играх
64
Экран
74
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
68

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop Studio

Корпус

Вес 1.82 кг
Ширина 323.2 мм
Высота 228.3 мм
Толщина 18.9 мм
Площадь 738 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.7%
Боковые рамки 9.4 мм
Цвета Серебристый
Трансформер Да
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14.4 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 120 Гц
Плотность пикселей 200 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2400 x 1600 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый (антиблик)
Тесты экрана
Контрастность 1500:1
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
500 нит

Батарея

Ёмкость
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 60 / 95 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.6-3.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц
Ядер 4
Потоков 8
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics 80EU
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1423
Geekbench 5 (многоядерный)
4695
Cinebench R23 (одноядерный)
1427
Cinebench R23 (многоядерный)
5383

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 735-1463 МГц
Boost частота GPU 1035-1695 МГц
FLOPS 7.46 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с
Шейдерных блоков 2560
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
7.46 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4266 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Да
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB Type-C 2x USB 4.0
USB-A Нет
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

1. Microsoft Surface Laptop Studio или Microsoft Surface Laptop 3 15
2. Microsoft Surface Laptop Studio или Microsoft Surface Laptop 4 15
3. Microsoft Surface Laptop Studio или Microsoft Surface Laptop 4 13.5
4. Microsoft Surface Laptop Studio или Apple MacBook Pro 13 (M1, 2020)
5. Microsoft Surface Laptop Studio или Apple MacBook Pro 13 (Intel, 2020)
6. Microsoft Surface Laptop Studio или Microsoft Surface Pro 8

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