Microsoft Surface Laptop Studio
- Дата выхода: Сентябрь 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~83.7%
- Размеры: 323.2 x 228.3 x 18.9 мм
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Обзор
Производительность системы
73
Производительность в играх
64
Экран
74
Автономность
63
Коммуникации
79
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
68
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Laptop Studio
Корпус
|Вес
|1.82 кг
|Ширина
|323.2 мм
|Высота
|228.3 мм
|Толщина
|18.9 мм
|Площадь
|738 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~83.7%
|Боковые рамки
|9.4 мм
|Цвета
|Серебристый
|Трансформер
|Да
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|14.4 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|120 Гц
|Плотность пикселей
|200 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|3:2
|Разрешение
|2400 x 1600 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, Dolby Vision
|Сенсорный ввод
|Да
|Покрытие
|Глянцевый (антиблик)
|Контрастность
|1500:1
|Цветовой охват sRGB
|100%
Максимальная яркость
500 нит
Батарея
Ёмкость
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Справа
|Мощность зарядки
|60 / 95 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.6-3.1 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.4 ГГц
|Ядер
|4
|Потоков
|8
|L3-кэш
|8 МБ
|Интегрированная графика
|Intel Iris Xe Graphics 80EU
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1423
Geekbench 5 (многоядерный)
4695
Cinebench R23 (одноядерный)
1427
Cinebench R23 (многоядерный)
5383
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|8 нм
|Частота GPU
|735-1463 МГц
|Boost частота GPU
|1035-1695 МГц
|FLOPS
|7.46 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~12 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|2560
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
7.46 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|Частота
|4266 МГц
|Тип
|LPDDR4X
|Возможность замены
|Нет
|Всего слотов
|2
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|USB-A
|Нет
|HDMI
|Нет
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Подсветка
|Да
|Поверхность
|Стекло
|Windows Precision
|Да