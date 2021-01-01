Surface Laptop Studio или MacBook Pro 14 (2021) – что лучше выбрать?

Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 11300H Intel Core i7 11370H - Apple M1 Pro Apple M1 Max Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 256GB 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Laptop Studio Видеокарта показывает в среднем на 24-32% больше FPS в играх

Сенсорный экран Причины выбрать Apple MacBook Pro 14 (2021) На 131% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 12726 vs 5517 баллов

Легче – весит на 220 граммов меньше (1.6 и 1.82 кг)

Наличие 3-х современных портов USB Type-C (против 2-х у конкурента)

Комплектуется на 12 Вт*ч большей батареей (70 и 58 Вт*ч)

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

Имеет на 27% более четкий дисплей – 254 против 200 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.82 кг 1.6 кг Размеры 323.2 x 228.3 x 18.9 мм 312.6 x 221.2 x 15.5 мм Площадь 738 см2 691 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.7% ~84.6% Боковые рамки 9.4 мм 3.4 мм Цвета Серебристый Серебристый, Серий Трансформер Да Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да - Количество куллеров 2 2

Дисплей 2400 x 1600 3024 x 1964 Диагональ 14.4 дюймов 14.2 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 120 Гц 120 Гц Плотность пикселей 200 точек на дюйм 254 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 16:10 Разрешение 2400 x 1600 пикселей 3024 x 1964 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Да, Dolby Vision Сенсорный ввод Да Нет Покрытие Глянцевый (антиблик) Глянцевый (антиблик) Тесты экрана Контрастность 1500:1 - Цветовой охват sRGB 100% - Максимальная яркость Surface Laptop Studio 500 нит MacBook Pro 14 (2021) +100% 1000 нит

Батарея Ёмкость 58 Вт*ч 70 Вт*ч Тип аккумулятора - Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Справа Слева, Справа Мощность зарядки 60 / 95 Вт 67 / 96 Вт

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3050 Ti Mobile 4GB Apple M1 Pro GPU (16-core) TGP - 30 Вт Тип графики Дискретная Интегрированная Техпроцесс 8 нм 5 нм Частота GPU 735-1463 МГц 450 МГц Boost частота GPU 1035-1695 МГц 1278 МГц FLOPS 7.46 терафлопс 5.2 терафлопс Объем видеопамяти 4 ГБ System Shared Тип памяти GDDR6 LPDDR5 Ширина шины 128 бит 256 бит Скорость памяти ~12 Гбит/с 0 Гбит/с Шейдерных блоков 2560 2048 Поддержка DirectX 12 - Производительность GPU Surface Laptop Studio +43% 7.46 терафлопс MacBook Pro 14 (2021) 5.2 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 4x4 ГБ Частота 4266 МГц - Тип LPDDR4X LPDDR5 Возможность замены Нет Нет Всего слотов 2 -

Накопитель Объем накопителя 256GB 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB 8192GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) Custom Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x256 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Нет Всего слотов 1 - NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 4.2 Мощность динамиков 4x2W - Dolby Atmos Да Да Микрофонов 2 -

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев - Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A Нет Нет USB Type-C 2x USB 4.0 3x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI Нет 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Механическая Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Поверхность Стекло Стекло Windows Precision Да Нет

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.