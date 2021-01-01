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Microsoft Surface Pro 7 Plus

Microsoft Surface Pro 7 Plus
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.7%
  • Размеры: 292 x 201 x 8.5 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Surface Pro 7 Plus с выбранной конфигурацией
Производительность системы
62
Производительность в играх
22
Экран
68
Автономность
53
Коммуникации
67
Корпус и дизайн
100
Оценка NanoReview
56

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики Microsoft Surface Pro 7 Plus

Корпус

Вес 0.77 кг
Ширина 292 мм
Высота 201 мм
Толщина 8.5 мм
Площадь 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.7%
Боковые рамки 16.1 мм
Цвета Черный, Серебристый
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Пассивное
Испарительная камера Нет

Дисплей

Диагональ 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2
Разрешение 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Да
Покрытие Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1
Цветовой охват sRGB 96.8%
Охват Adobe RGB 63.7%
Время отклика 35 мс
Максимальная яркость
400 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Справа
Мощность зарядки 0 Вт
Вес зарядного устройства 255 граммов

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x1.6W
Dolby Atmos Да
Макс. громкость 75.2 дБ
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 1x USB 3.2
HDMI Нет
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.1 ГГц
Ядер 2
Потоков 4
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G4
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1208
Geekbench 5 (многоядерный)
2693

Видеокарта

Модель GPU
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 10 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц
FLOPS 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти 0 ГБ
Тип памяти System Shared
Частота памяти 0 МГц (Effective - 0 МГц)
Шейдерных блоков 384
Поддержка DirectX 12

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ
Частота 4267 МГц
Тип LPDDR4X
Возможность замены Нет
Всего слотов 2

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Нет
Всего слотов 1
NVMe Да

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