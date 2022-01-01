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Microsoft Surface Pro 9 против Pro 7 Plus

61 из 100
Microsoft Surface Pro 9
VS
52 из 100
Microsoft Surface Pro 7 Plus
Microsoft Surface Pro 9
Microsoft Surface Pro 7 Plus
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Процессор
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Microsoft Surface Pro 9 и Pro 7 Plus от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9
  • Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц
  • На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5835 vs 2408 баллов
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх
  • Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4
  • На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит
Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (0.77 и 0.87 кг)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Surface Pro 9
vs
Surface Pro 7 Plus

Корпус

Вес 0.87 кг 0.77 кг
Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 292 x 201 x 8.5 мм
Площадь 600 см2 587 см2
Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~76.7%
Боковые рамки 6.2 мм 16.1 мм
Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Пассивное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 1 -

Дисплей

Диагональ 13 дюймов 12.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 120 Гц 60 Гц
Плотность пикселей 266 точек на дюйм 267 точек на дюйм
Соотношение сторон 3:2 3:2
Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2736 x 1824 пикселей
Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет
Сенсорный ввод Да Да
Покрытие Глянцевый Глянцевый
Тесты экрана
Контрастность 1200:1 1200:1
Цветовой охват sRGB 106.1% 96.8%
Охват Adobe RGB 75.1% 63.7%
Время отклика - 35 мс
Максимальная яркость
Surface Pro 9 +13%
450 нит
Surface Pro 7 Plus
400 нит

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки - 1:40 ч.
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа
Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт
Вес зарядного устройства - 255 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 1.3 ГГц 1.7-3.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.4 ГГц 4.1 ГГц
Ядер 10 2
Потоков 12 4
L3-кэш 12 МБ 6 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 15 Вт 15 Вт
Тип графики Интегрированная Интегрированная
Техпроцесс 10 нм 10 нм
Частота GPU 300 МГц 300 МГц
Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц
FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared System Shared
Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с
Шейдерные блоки 640 384
Блоки текстурирования (TMUs) 40 24
Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12
Производительность GPU
Surface Pro 9 +68%
1.41 терафлопс
Surface Pro 7 Plus
0.84 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ
Частота 5200 МГц 4267 МГц
Тип LPDDR5 LPDDR4X
Возможность замены Нет Нет

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков 2x2W 2x1.6W
Dolby Atmos Да Да
Макс. громкость - 75.2 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6
Bluetooth v5.1 v5
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A Нет 1x USB 3.1
USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.1
Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет
HDMI Нет Нет
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Нет
Кардридер Нет Да
Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Нет
Подсветка Да Да
Тачпад
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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