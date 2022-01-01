Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Процессор - Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U - Intel Core i3 1115G4 Intel Core i5 1135G7 Intel Core i7 1165G7 Память (ОЗУ) - 8GB 16GB 32GB - 8GB 16GB 32GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 128GB 256GB 512GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Microsoft Surface Pro 9 Выше частота обновление экрана: 120 против 60 Гц

На 142% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 5835 vs 2408 баллов

Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Видеокарта показывает в среднем на 37-51% больше FPS в играх

Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана

Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Скоростной интерфейс PCI Express Gen 4

На 13% выше максимальная яркость экрана – 450 vs 400 нит Причины выбрать Microsoft Surface Pro 7 Plus Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Немного легче – весит на 100 граммов меньше (0.77 и 0.87 кг)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 0.87 кг 0.77 кг Размеры 287 x 209 x 9.3 мм 292 x 201 x 8.5 мм Площадь 600 см2 587 см2 Соотношение экрана к корпусу ~83.9% ~76.7% Боковые рамки 6.2 мм 16.1 мм Цвета Черный, Серебристый, Синий, Зеленый Черный, Серебристый Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Пассивное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 1 -

Дисплей 2880 x 1920 2736 x 1824 Диагональ 13 дюймов 12.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 120 Гц 60 Гц Плотность пикселей 266 точек на дюйм 267 точек на дюйм Соотношение сторон 3:2 3:2 Разрешение 2880 x 1920 пикселей 2736 x 1824 пикселей Поддержка HDR Да, Dolby Vision Нет Сенсорный ввод Да Да Покрытие Глянцевый Глянцевый Тесты экрана Контрастность 1200:1 1200:1 Цветовой охват sRGB 106.1% 96.8% Охват Adobe RGB 75.1% 63.7% Время отклика - 35 мс Максимальная яркость Surface Pro 9 +13% 450 нит Surface Pro 7 Plus 400 нит

Батарея Ёмкость 47.4 Вт*ч 48.9 Вт*ч Время полной зарядки - 1:40 ч. Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Справа Мощность зарядки 39 Вт 65 Вт Вес зарядного устройства - 255 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics Xe G4 TGP 15 Вт 15 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1100 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 0.84 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Скорость памяти 5.2 Гбит/с 4.27 Гбит/с Шейдерные блоки 640 384 Блоки текстурирования (TMUs) 40 24 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 12 Производительность GPU Surface Pro 9 +68% 1.41 терафлопс Surface Pro 7 Plus 0.84 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 32GB 8GB 16GB 32GB Планки 2x4 ГБ 2x4 ГБ Частота 5200 МГц 4267 МГц Тип LPDDR5 LPDDR4X Возможность замены Нет Нет

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 128GB 256GB 512GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x128 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W 2x1.6W Dolby Atmos Да Да Макс. громкость - 75.2 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6 Bluetooth v5.1 v5 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A Нет 1x USB 3.1 USB Type-C 2x USB 4.0 1x USB 3.1 Thunderbolt Thunderbolt 4 Нет HDMI Нет Нет DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Нет Да Отдельный порт для зарядки Да Нет

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Нет Подсветка Да Да Тачпад Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.