MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
- Дата выхода: Июль 2021 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~72.2%
- Размеры: 359 x 259 x 24.9 мм
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Обзор
Производительность системы
85
Производительность в играх
60
Экран
56
Автономность
66
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
58
Оценка NanoReview
63
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
Корпус
|Вес
|2.35 кг
|Ширина
|359 мм
|Высота
|259 мм
|Толщина
|24.9 мм
|Площадь
|930 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~72.2%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|2
Дисплей
|Диагональ
|15.6 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|141 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Нет
|Расположение разъема для зарядки
|Слева
|Мощность зарядки
|150 Вт
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|3.3 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.2 ГГц
|Ядер
|6
|Потоков
|12
|L3-кэш
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Radeon RX Vega 7
|Техпроцесс
|7 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
1437
Geekbench 5 (многоядерный)
6491
Cinebench R23 (одноядерный)
1453
Cinebench R23 (многоядерный)
10346
Видеокарта
Модель GPU
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|7 нм
|Частота GPU
|1375 МГц
|Boost частота GPU
|1645 МГц
|FLOPS
|4.632 терафлопс
|Объем видеопамяти
|4 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|Скорость памяти
|~14 Гбит/с
|Шейдерных блоков
|1408
|Поддержка DirectX
|12
Производительность GPU
4.632 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|1x8 ГБ
|Частота
|3200 МГц
|Тип
|DDR4
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|2
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 3.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x256 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|1
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.0
|Мощность динамиков
|2x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6
|Bluetooth
|v5.1
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB Type-C
|1x USB 3.2
|USB-A
|2x USB 3.2
|HDMI
|1x HDMI 2.0
|DisplayPort
|Нет
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Нет
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Длина хода клавиш
|1.7 мм
|Поверхность
|Пластик
|Windows Precision
|Да