Главная > Сравнение ноутбуков > GF63 Thin или Bravo 15 2021 (Ryzen) – что лучше выбрать?

MSI GF63 Thin против Bravo 15 2021 (Ryzen)

56 из 100
MSI GF63 Thin
VS
62 из 100
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
MSI GF63 Thin
MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения
Экран 1920 x 1080
Процессор
Графика Radeon RX 5500M 4GB
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI GF63 Thin и Bravo 15 2021 (Ryzen) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI GF63 Thin
  • Существенно легче – весит на 490 граммов меньше (1.86 и 2.35 кг)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Более тонкие рамки – на 2% выше полезная площадь экрана
Причины выбрать MSI Bravo 15 2021 (Ryzen)
  • Выше частота обновление экрана: 144 против 60 Гц
  • Видеокарта показывает в среднем на 25-34% больше FPS в играх
  • На 13% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 10604 vs 9378 баллов

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
GF63 Thin
vs
Bravo 15 2021 (Ryzen)

Корпус

Вес 1.86 кг 2.35 кг
Размеры 359 x 254 x 21.7 мм 359 x 259 x 24.9 мм
Площадь 912 см2 930 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.6% ~72.2%
Боковые рамки 6.8 мм 6.8 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров - 2

Дисплей

Диагональ 15.6 дюймов 15.6 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 60 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 141 точек на дюйм 141 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR - Нет
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора - Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery - Нет
Расположение разъема для зарядки Слева Слева
Мощность зарядки 120 Вт 150 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2-2.7 ГГц 3.3 ГГц
Частота в режиме Boost 4.5 ГГц 4.2 ГГц
Ядер 6 6
Потоков 12 12
L3-кэш 12 МБ 16 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics for 11th Gen (16 EU) Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 10 нм 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)

Видеокарта

Модель GPU
TGP 40 Вт -
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 12 нм 7 нм
Частота GPU 1380 МГц 1375 МГц
Boost частота GPU 1560 МГц 1645 МГц
FLOPS 3.195 терафлопс 4.632 терафлопс
Объем видеопамяти 4 ГБ 4 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 128 бит
Скорость памяти ~12 Гбит/с ~14 Гбит/с
Шейдерных блоков 1024 1408
Поддержка DirectX 12 12
Производительность GPU
GF63 Thin
3.195 терафлопс
Bravo 15 2021 (Ryzen) +45%
4.632 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц 3200 МГц
Тип DDR4 DDR4
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x256 ГБ 1x256 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 1 1
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.0 2.0
Мощность динамиков - 2x2W
Dolby Atmos Нет Нет
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6 v6
Bluetooth v5.1 v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2
Thunderbolt - Нет
HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Нет Нет
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш - 1.7 мм
Тачпад
Поверхность Пластик Пластик
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

Опрос

Какому из этих ноутбуков вы бы отдали предпочтение?
0 (0%)
1 (100%)
Всего проголосовало: 1

Сравнения с конкурентами

1. MSI GF63 Thin vs ASUS ROG Strix G15 G513
2. MSI GF63 Thin vs ASUS TUF Gaming A15 FA506
3. MSI GF63 Thin vs Lenovo Legion 5i 15" (2021, Intel)
4. MSI GF63 Thin vs GF75 Thin
5. MSI GF63 Thin vs Lenovo IdeaPad Gaming 3i 15" (Intel)
6. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) vs Lenovo Legion 5 15" (2021, AMD)
7. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) vs ASUS TUF Dash F15 FX516
8. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) vs ASUS TUF Gaming F15 (2021)
9. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) vs Dell G5 15 5505 SE
10. MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) vs Acer Nitro 5 (AN515-45)

Отзывы

Напишите ваше мнение о выборе между MSI Bravo 15 2021 (Ryzen) и GF63 Thin – истина рождается в обсуждении!
EnglishРусский
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры