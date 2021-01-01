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MSI Modern 14 2021 (Ryzen)

MSI Modern 14 2021 (Ryzen)
  • Дата выхода: Январь 2021 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~76.9%
  • Размеры: 319 x 220.2 x 16.9-18.1 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Modern 14 2021 (Ryzen) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
66
Производительность в играх
34
Экран
43
Автономность
56
Коммуникации
69
Корпус и дизайн
92
Оценка NanoReview
52

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Modern 14 2021 (Ryzen)

Корпус

Вес 1.3 кг
Ширина 319 мм
Высота 220.2 мм
Толщина 16.9-18.1 мм
Площадь 702 см2
Соотношение экрана к корпусу ~76.9%
Боковые рамки 4.6 мм
Цвета Серий, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 1

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 60 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Максимальная яркость
350 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Нет
Расположение разъема для зарядки Слева
Мощность зарядки 65 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.1 ГГц
Частота в режиме Boost 4 ГГц
Ядер 6
Потоков 12
L3-кэш 8 МБ
Интегрированная графика Radeon RX Vega 7
Техпроцесс 7 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1093
Geekbench 5 (многоядерный)
4707
Cinebench R23 (одноядерный)
1165
Cinebench R23 (многоядерный)
7097

Видеокарта

Модель GPU
TGP 10-45 Вт
Тип графики Интегрированная
Техпроцесс 7 нм
Частота GPU 300 МГц
Boost частота GPU 1600 МГц
FLOPS 1.108 терафлопс
Объем видеопамяти System Shared
Тип памяти DDR4
Скорость памяти 3.2 Гбит/с
Шейдерных блоков 448
Поддержка DirectX 12.1
Производительность GPU
1.108 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 1x8 ГБ
Частота 3200 МГц
Тип DDR4
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x128 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.0
Мощность динамиков 2x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6
Bluetooth v5.1
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB Type-C 1x USB 3.2
USB-A 2x USB 3.2
HDMI 1x HDMI 2.0
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Длина хода клавиш 1.5 мм
Тачпад
Поверхность Пластик
Windows Precision Да

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