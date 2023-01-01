Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран 1920 x 1080 - 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Батарея - 39.3 Вт*ч 53.8 Вт*ч 42 Вт*ч Процессор - Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U - Intel Core i3 1215U Intel Core i5 1235U Intel Core i7 1255U Intel Core i3 1315U Intel Core i5 1335U Intel Core i7 1355U Память (ОЗУ) - 8GB 16GB - 8GB 16GB Накопитель - 128GB 256GB 512GB 1024GB - 256GB 512GB 1024GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Modern 14 Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг)

Легче – весит на 300 граммов меньше (1.4 и 1.7 кг) На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7369 vs 5809 баллов

На 27% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 7369 vs 5809 баллов На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит

На 40% выше максимальная яркость экрана – 350 vs 250 нит Значительно компактнее – имеет на 15% меньшую площадь корпуса (713 и 836 см2) Причины выбрать ASUS Vivobook 15 (F1504 / X1504) Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 6% выше полезная площадь экрана Возможность апгрейда оперативной памяти (до 16 ГБ) и SSD

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 1.4 кг 1.7 кг Размеры 319.9 x 223 x 19.35 мм 359.7 x 232.5 x 17.9 мм Площадь 713 см2 836 см2 Соотношение экрана к корпусу ~75.7% ~80.2% Боковые рамки 5 мм 7.2 мм Цвета Серебристый, Синий, Розовое золото Серебристый, Золотистый, Синий Материал Пластик Пластик Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана - 180° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Жидкий металл Нет Нет Количество куллеров 1 1

Дисплей 1920 x 1080 1920 x 1080 (Non-Touch) 1920 x 1080 (Touch) Диагональ 14 дюймов 15.6 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 60 Гц 60 Гц Плотность пикселей 157 точек на дюйм 141 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Поддержка HDR Нет Нет Технология синхронизации No No Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Датчик освещенности Нет Нет Площадь экрана Vivobook 15 (F1504 / X1504) 15.6″ (16:9 ratio) = 104 in2 Modern 14 14″ (16:9 ratio) = 83.8 in2 ~ 24% more screen space Тесты экрана Контрастность 1270:1 - Цветовой охват sRGB 51% - Время отклика 17 мс - Максимальная яркость Modern 14 +40% 350 нит Vivobook 15 (F1504 / X1504) 250 нит

Батарея Ёмкость 39.3 Вт*ч 53.8 Вт*ч 42 Вт*ч Время полной зарядки - 1:40 ч. Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева Справа Мощность зарядки 65 Вт 45 Вт Вес зарядного устройства - 190 граммов

Видеокарта Модель GPU Intel Iris Xe Graphics G7 (80EU) Intel UHD Graphics (64 EU) TGP 15 Вт 45 Вт Тип графики Интегрированная Интегрированная Техпроцесс 10 нм 10 нм Частота GPU 300 МГц 300 МГц Boost частота GPU 1100 МГц 1400 МГц FLOPS 1.41 терафлопс 1.43 терафлопс Объем видеопамяти System Shared System Shared Тип памяти DDR4 DDR4 Скорость памяти 3.2 Гбит/с 3.2 Гбит/с Шейдерные блоки 640 512 Блоки текстурирования (TMUs) 40 32 Блоки операций растеризации (ROPs) 20 16 Производительность GPU Modern 14 1.41 терафлопс Vivobook 15 (F1504 / X1504) +1% 1.43 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 8GB 16GB 8GB 16GB Планки 2x4 ГБ 1x8 ГБ Частота 3200 МГц 3200 МГц Тип DDR4 DDR4 Возможность замены Нет Да Всего слотов - 1 Макс. количество памяти - 16 ГБ

Накопитель Объем накопителя 128GB 256GB 512GB 1024GB 256GB 512GB 1024GB Шина PCI-E Gen 3.0 (4x) PCI-E Gen 3.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x128 ГБ 1x256 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 1 1 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.0 2.0 Мощность динамиков 2x2W - Dolby Atmos Нет Нет Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6 v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Опционально Инфракрасный датчик Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1280 x 720 1280 x 720 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 1x USB 3.2 Thunderbolt Нет Нет HDMI 1x HDMI 2.0 1x HDMI 1.4 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Нет Кардридер Да Нет Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да - Длина хода клавиш 1.5 мм 1.4 мм Тачпад Размер 10.0 x 5.7 см - Поверхность Пластик Пластик Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.