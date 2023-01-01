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MSI Stealth 14 Studio

MSI Stealth 14 Studio
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.3%
  • Размеры: 315 x 246 x 19 мм
Выберите интересующую вас конфигурацию ноутбука
Экран:
Процессор:
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Память (ОЗУ):

Обзор

Оценка основных показателей Stealth 14 Studio с выбранной конфигурацией
Производительность системы
78
Производительность в играх
67
Экран
55
Автономность
61
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
80
Оценка NanoReview
67

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Stealth 14 Studio

Корпус

Вес 1.7 кг
Размеры 315 x 246 x 19 мм
Площадь 775 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.3%
Боковые рамки 6.8 мм
Цвета Белый, Синий
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Да
Жидкий металл Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 14 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 165 Гц
Плотность пикселей 157 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Поддержка HDR Нет
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Максимальная яркость
300 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.4 ГГц
Частота в режиме Boost 4.9 ГГц
Ядер 10 (6P + 4E)
Потоков 16
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (64EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1827
Geekbench 5 (многоядерный)
11687
Cinebench R23 (одноядерный)
1845
Cinebench R23 (многоядерный)
15923
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 90 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 8 терафлопс
Объем видеопамяти 6 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 96 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 2560
Блоки текстурирования (TMUs) 80
Блоки операций растеризации (ROPs) 32
Производительность GPU
8 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 5200 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 1
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 1x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Нет
Кардридер Нет
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Поверхность Стекло
Windows Precision Да

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