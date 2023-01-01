MSI Stealth 14 Studio против Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Ключевые отличия
Причины выбрать MSI Stealth 14 Studio
- Выше частота обновление экрана: 165 против 144 Гц
- Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
- Видеокарта показывает в среднем на 8-11% больше FPS в играх
- На 12% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 15923 vs 14262 баллов
Причины выбрать Asus ROG Zephyrus G14 (2023)
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Более тонкие рамки – на 9% выше полезная площадь экрана
- Комплектуется на 4 Вт*ч большей батареей (76 и 72 Вт*ч)
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- На 33% выше максимальная яркость экрана – 400 vs 300 нит
- Компактнее – имеет на 9% меньшую площадь корпуса (708 и 775 см2)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|1.7 кг
|1.65 кг
|Размеры
|315 x 246 x 19 мм
|312 x 227 x 19.5-20.5 мм
|Площадь
|775 см2
|708 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~73.3%
|~80.2%
|Боковые рамки
|6.8 мм
|5.3 мм
|Цвета
|Белый, Синий
|Белый, Черный
|Материал
|Алюминий
|Top: Алюминий
|Трансформер
|Нет
|Нет
|Угол открытия экрана
|-
|180°
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Да
|Жидкий металл
|Нет
|Да
|Количество куллеров
|2
|2
|Уровень шума
|-
|52.2 дБ
Дисплей
|Диагональ
|14 дюймов
|14 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|IPS LCD
|Частота обновления
|165 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|157 точек на дюйм
|162 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:10
|Разрешение
|1920 x 1080 пикселей
|1920 x 1200 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, Dolby Vision
|Технология синхронизации
|No
|G-Sync
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Датчик освещенности
|-
|Нет
|Цветовой охват sRGB
|100%
|100%
|Время отклика
|-
|3 мс
Батарея
Ёмкость
|Время полной зарядки
|-
|1:30 ч.
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева
|Мощность зарядки
|240 Вт
|200 / 240 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|682 / 727 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.4 ГГц
|3.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|4.9 ГГц
|4.75 ГГц
|Ядер
|10 (6P + 4E)
|8
|Потоков
|16
|16
|L3-кэш
|24 МБ
|16 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (64EU)
|Radeon 680M
|Техпроцесс
|10 нм
|6 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth 14 Studio +16%
1827
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth 14 Studio +18%
11687
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth 14 Studio +16%
1845
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth 14 Studio +12%
15923
14262
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|90 Вт
|95 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|8 нм
|Частота GPU
|-
|1530 МГц
|Boost частота GPU
|-
|1740 МГц
|FLOPS
|8.2 терафлопс
|7.12 терафлопс
|Объем видеопамяти
|6 ГБ
|6 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|96 бит
|128 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|12 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|2560
|2048
|Блоки текстурирования (TMUs)
|80
|64
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|40
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|1x8 ГБ
|Частота
|5200 МГц
|4800 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|1
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|48 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x512 ГБ
|1x512 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|1
|1
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|4x2W
|Dolby Atmos
|Нет
|Да
|Макс. громкость
|-
|80 дБ
|Микрофонов
|2
|3
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Нет
|Инфракрасный датчик
|Да
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|1920 x 1080
|USB-A
|1x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|1x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Нет
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|Нет
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Нет
|Кардридер
|Нет
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Островной
|Цифровой блок
|Нет
|Нет
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|-
|1.7 мм
|Размер
|-
|12.8 x 7.6 см
|Поверхность
|Стекло
|Стекло
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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