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MSI Stealth GS77

MSI Stealth GS77
  • Дата выхода: Январь 2022 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~73.2%
  • Размеры: 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Stealth GS77 с выбранной конфигурацией
Производительность системы
98
Производительность в играх
86
Экран
53
Автономность
67
Коммуникации
71
Корпус и дизайн
61
Оценка NanoReview
74

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Stealth GS77

Корпус

Вес 2.8 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм
Площадь 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2%
Боковые рамки 7.3 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 2

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD
Частота обновления 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100%
Время отклика 3 мс

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Сзади
Мощность зарядки 240 Вт

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 3.5 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц
Ядер 14
Потоков 20
L3-кэш 24 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics G7 (96EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
1698
Geekbench 5 (многоядерный)
11748
Cinebench R23 (одноядерный)
1836
Cinebench R23 (многоядерный)
17850

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 8 нм
Частота GPU 930 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с
Шейдерных блоков 5120
Поддержка DirectX 12
Производительность GPU
14.4 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 2
Макс. количество памяти 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 2
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.4
Мощность динамиков 6x2W
Dolby Atmos Нет
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной
Цифровой блок Нет
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

Сравнения с конкурентами

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2. Asus ROG Zephyrus S17 (2021) и MSI Stealth GS77
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4. Dell Alienware x17 R1 и MSI Stealth GS77
5. MSI Pulse GL76 (2022) и MSI Stealth GS77

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