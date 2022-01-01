Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 - 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Процессор - Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H - Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Графика - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB - GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB - 16GB 32GB 64GB Накопитель - 512GB 1024GB 2048GB - 512GB 1024GB 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать MSI Stealth GS77 Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.8 и 2.9 кг) Причины выбрать MSI Raider GE77 Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)

Есть популярный на текущий момент порт USB-A

На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23717 vs 16623 баллов

Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.8 кг 2.9 кг Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 397 x 284 x 25.9 мм Площадь 1127 см2 1127 см2 Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~73.2% Боковые рамки 7.3 мм 7 мм Цвета Черный Серий Трансформер Нет Нет Угол открытия экрана 130° 140° Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Нет Нет Количество куллеров 2 2 Уровень шума 56.8 дБ 57 дБ

Дисплей 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 1920 x 1080 2560 x 1440 3840 x 2160 Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD IPS LCD Частота обновления 360 Гц 360 Гц Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм Соотношение сторон 16:9 16:9 Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Цветовой охват sRGB 100% - Время отклика 3 мс -

Батарея Ёмкость 99.9 Вт*ч 99.9 Вт*ч Время полной зарядки 2:30 ч. - Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства 708 граммов 1264 грамма

Процессор Модель CPU Intel Core i7 12700H Intel Core i9 12900H Intel Core i7 12800HX Intel Core i9 12900HX Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.8 ГГц Ядер 14 16 Потоков 20 24 L3-кэш 24 МБ 25 МБ Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU) Техпроцесс 10 нм 10 нм Бенчмарки Geekbench 5 (одноядерный) Stealth GS77 1796 Raider GE77 +2% 1840 Geekbench 5 (многоядерный) Stealth GS77 12264 Raider GE77 +23% 15035 Cinebench R23 (одноядерный) Stealth GS77 1845 Raider GE77 +1% 1871 Cinebench R23 (многоядерный) Stealth GS77 16623 Raider GE77 +43% 23717

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB GeForce RTX 3070 Mobile 8GB GeForce RTX 3070 Ti Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Mobile 8GB GeForce RTX 3080 Ti Mobile 16GB TGP 105 Вт 150 Вт Nvidia Optimus Да MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 8 нм 8 нм Частота GPU 930 МГц 1310 МГц Boost частота GPU 1410 МГц 1725 МГц FLOPS 14.4 терафлопс 17.5 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 256 бит 256 бит Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с Шейдерные блоки 5120 5120 Блоки текстурирования (TMUs) 160 160 Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80 Производительность GPU Stealth GS77 14.4 терафлопс Raider GE77 +22% 17.5 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 16GB 32GB 64GB Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ Частота 4800 МГц 4800 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель Объем накопителя 512GB 1024GB 2048GB 512GB 1024GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x) Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 2 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.4 2.2 Мощность динамиков 6x2W 2x2W, 2x1W Dolby Atmos Нет Нет Макс. громкость 84.8 дБ 85 дБ Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.2 Сканер отпечатков пальцев Нет Нет Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080 Порты USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2 USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет Нет VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Да Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Островной Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Тачпад Размер 13.2 x 8.2 см 10.5 x 6.5 см Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.