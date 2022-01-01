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MSI Stealth GS77 против Raider GE77

74 из 100
MSI Stealth GS77
VS
74 из 100
MSI Raider GE77
MSI Stealth GS77
MSI Raider GE77
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Экран
Процессор
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций MSI Stealth GS77 и Raider GE77 от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать MSI Stealth GS77
  • Немного легче – весит на 100 граммов меньше (2.8 и 2.9 кг)
Причины выбрать MSI Raider GE77
  • Наличие 2-х современных портов USB Type-C (против 1-го у конкурента)
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • На 43% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 23717 vs 16623 баллов
  • Видеокарта показывает в среднем на 12-17% больше FPS в играх

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Stealth GS77
vs
Raider GE77

Корпус

Вес 2.8 кг 2.9 кг
Размеры 397.6 x 283.5 x 20.1-20.8 мм 397 x 284 x 25.9 мм
Площадь 1127 см2 1127 см2
Соотношение экрана к корпусу ~73.2% ~73.2%
Боковые рамки 7.3 мм 7 мм
Цвета Черный Серий
Трансформер Нет Нет
Угол открытия экрана 130° 140°
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Нет Нет
Количество куллеров 2 2
Уровень шума 56.8 дБ 57 дБ

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD IPS LCD
Частота обновления 360 Гц 360 Гц
Плотность пикселей 127 точек на дюйм 127 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9 16:9
Разрешение 1920 x 1080 пикселей 1920 x 1080 пикселей
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Цветовой охват sRGB 100% -
Время отклика 3 мс -

Батарея

Ёмкость
Время полной зарядки 2:30 ч. -
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-полимерный (Li-Po)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Сзади Сзади
Мощность зарядки 240 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства 708 граммов 1264 грамма

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.3 ГГц 2.0 ГГц
Частота в режиме Boost 4.7 ГГц 4.8 ГГц
Ядер 14 16
Потоков 20 24
L3-кэш 24 МБ 25 МБ
Интегрированная графика Intel Iris Xe Graphics (96EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Stealth GS77
1796
Raider GE77 +2%
1840
Geekbench 5 (многоядерный)
Stealth GS77
12264
Raider GE77 +23%
15035
Cinebench R23 (одноядерный)
Stealth GS77
1845
Raider GE77 +1%
1871
Cinebench R23 (многоядерный)
Stealth GS77
16623
Raider GE77 +43%
23717

Видеокарта

Модель GPU
TGP 105 Вт 150 Вт
Nvidia Optimus Да MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 8 нм 8 нм
Частота GPU 930 МГц 1310 МГц
Boost частота GPU 1410 МГц 1725 МГц
FLOPS 14.4 терафлопс 17.5 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 8 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 256 бит 256 бит
Скорость памяти 12 Гбит/с 14 Гбит/с
Шейдерные блоки 5120 5120
Блоки текстурирования (TMUs) 160 160
Блоки операций растеризации (ROPs) 80 80
Производительность GPU
Stealth GS77
14.4 терафлопс
Raider GE77 +22%
17.5 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x8 ГБ
Частота 4800 МГц 4800 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
Макс. количество памяти 64 ГБ 64 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) PCI-E Gen 4.0 (4x)
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x512 ГБ 1x512 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 2
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.4 2.2
Мощность динамиков 6x2W 2x2W, 2x1W
Dolby Atmos Нет Нет
Макс. громкость 84.8 дБ 85 дБ
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.2
Сканер отпечатков пальцев Нет Нет
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1920 x 1080
Порты
USB-A 2x USB 3.2 3x USB 3.2
USB Type-C 1x USB 3.2 2x USB 3.2
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет Нет
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Да Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Островной
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Тачпад
Размер 13.2 x 8.2 см 10.5 x 6.5 см
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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