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MSI Titan GT77 HX (2023)

MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Дата выхода: Январь 2023 года
  • Соотношение экрана к корпусу: ~63%
  • Размеры: 397 x 330 x 23 мм
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Обзор

Оценка основных показателей Titan GT77 HX (2023) с выбранной конфигурацией
Производительность системы
100
Производительность в играх
96
Экран
98
Автономность
57
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
45
Оценка NanoReview
85

Тесты и характеристики

Подробные тесты и технические характеристики MSI Titan GT77 HX (2023)

Корпус

Вес 3.3 кг
Размеры 397 x 330 x 23 мм
Площадь 1310 см2
Соотношение экрана к корпусу ~63%
Боковые рамки 7 мм
Цвета Черный
Трансформер Нет
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное
Испарительная камера Нет
Количество куллеров 4

Дисплей

Диагональ 17.3 дюймов
Тип матрицы Mini LED
Частота обновления 144 Гц
Плотность пикселей 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:9
Разрешение 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет
Покрытие Матовый
Тесты экрана
Контрастность 1000000:1
Охват DCI-P3 100%
Максимальная яркость
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет
Быстрая зарядка Да
USB Power Delivery Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа
Мощность зарядки 330 Вт
Вес зарядного устройства 1330 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E)
Потоков 32
L3-кэш 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
2220
Geekbench 5 (многоядерный)
23500
Cinebench R23 (одноядерный)
2229
Cinebench R23 (многоядерный)
31575
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 175 Вт
Nvidia Optimus MUX
Тип графики Дискретная
Техпроцесс 4 нм
FLOPS 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 12 ГБ
Тип памяти GDDR6
Ширина шины 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 80
Производительность GPU
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x16 ГБ
Частота 5600 МГц
Тип DDR5
Возможность замены Да
Всего слотов 4
Макс. количество памяти 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Тип SSD (M2)
Каналы 1x2048 ГБ
Возможность замены Да
Всего слотов 3
NVMe Да

Звук

Формат звука 2.2
Мощность динамиков 4x2W
Микрофонов 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E
Bluetooth v5.3
Сканер отпечатков пальцев Да
Дисковод Нет
Веб-камера Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1280 x 720
Порты
USB-A 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1
DisplayPort 1x v1.4
VGA Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да
Ethernet (RJ45) Да
Кардридер Да
Отдельный порт для зарядки Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Механическая
Цифровой блок Да
Подсветка Да
Тачпад
Windows Precision Да

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