MSI Titan GT77 HX (2023)
- Дата выхода: Январь 2023 года
- Соотношение экрана к корпусу: ~63%
- Размеры: 397 x 330 x 23 мм
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Обзор
Производительность системы
100
Производительность в играх
96
Экран
98
Автономность
57
Коммуникации
81
Корпус и дизайн
45
Оценка NanoReview
85
Тесты и характеристикиПодробные тесты и технические характеристики MSI Titan GT77 HX (2023)
Корпус
|Вес
|3.3 кг
|Размеры
|397 x 330 x 23 мм
|Площадь
|1310 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~63%
|Боковые рамки
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Тип охлаждения
|Активное
|Испарительная камера
|Нет
|Количество куллеров
|4
Дисплей
|Диагональ
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|Mini LED
|Частота обновления
|144 Гц
|Плотность пикселей
|255 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:9
|Разрешение
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Контрастность
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
Максимальная яркость
1000 нит
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|1330 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.6 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|32
|L3-кэш
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2220
Geekbench 5 (многоядерный)
23500
Cinebench R23 (одноядерный)
2229
Cinebench R23 (многоядерный)
31575
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|FLOPS
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|Ширина шины
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|80
Производительность GPU
24.7 терафлопс
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x16 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|4
|Макс. количество памяти
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Тип
|SSD (M2)
|Каналы
|1x2048 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Всего слотов
|3
|NVMe
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|Мощность динамиков
|4x2W
|Микрофонов
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|Bluetooth
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Да
|Дисковод
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1280 x 720
|USB-A
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Да
|Кардридер
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Механическая
|Цифровой блок
|Да
|Подсветка
|Да
|Windows Precision
|Да