Выберите интересующие вас конфигурации ноутбуков для наиболее точного сравнения Экран - 2560 x 1600 3840 x 2400 3840 x 2160 Графика - GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB - GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB Память (ОЗУ) - 16GB 32GB 64GB - 32GB 64GB 128GB Накопитель - 1024GB 2048GB 4096GB - 2048GB 4096GB

Ключевые отличия В чем основные преимущества каждого из ноутбуков Причины выбрать Razer Blade 16 Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц

Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (2.45 и 3.3 кг)

Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (2.45 и 3.3 кг) Более тонкие рамки – на 36% выше полезная площадь экрана

Более тонкие рамки – на 36% выше полезная площадь экрана Есть популярный на текущий момент порт USB-A

Есть популярный на текущий момент порт USB-A Лучшее качество записи видео c веб-камеры

Лучшее качество записи видео c веб-камеры Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (866 и 1310 см2) Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023) Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх

Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 27404 баллов

На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 27404 баллов Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч)

Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч) На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит

На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик

Корпус Вес 2.45 кг 3.3 кг Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 397 x 330 x 23 мм Площадь 866 см2 1310 см2 Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~63% Боковые рамки 5.2 мм 7 мм Цвета Черный Черный Трансформер Нет Нет Сравнение размеров Система охлаждения Тип охлаждения Активное Активное Испарительная камера Да Нет Количество куллеров 2 4

Дисплей 2560 x 1600 3840 x 2400 3840 x 2160 Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов Тип матрицы IPS LCD Mini LED Частота обновления 240 Гц 144 Гц Плотность пикселей 189 точек на дюйм 255 точек на дюйм Соотношение сторон 16:10 16:9 Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей Поддержка HDR Нет Да, HDR10 Сенсорный ввод Нет Нет Покрытие Матовый Матовый Тесты экрана Контрастность - 1000000:1 Охват DCI-P3 100% 100% Время отклика 3 мс - Максимальная яркость Blade 16 500 нит Titan GT77 HX (2023) +100% 1000 нит

Батарея Ёмкость 95.1 Вт*ч 99.9 Вт*ч Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion) Съемный Нет Нет Быстрая зарядка Да Да USB Power Delivery Да Да Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа Мощность зарядки 280 / 330 Вт 330 Вт Вес зарядного устройства - 1330 граммов

Видеокарта Модель GPU GeForce RTX 4060 Mobile 8GB GeForce RTX 4070 Mobile 8GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB GeForce RTX 4080 Mobile 12GB GeForce RTX 4090 Mobile 16GB TGP 140 Вт 175 Вт Nvidia Optimus MUX MUX Тип графики Дискретная Дискретная Техпроцесс 4 нм 4 нм FLOPS 16.8 терафлопс 24.7 терафлопс Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ Тип памяти GDDR6 GDDR6 Ширина шины 128 бит 192 бит Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с Шейдерные блоки 3072 7424 Блоки текстурирования (TMUs) 96 232 Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80 Производительность GPU Blade 16 16.8 терафлопс Titan GT77 HX (2023) +47% 24.7 терафлопс

Оперативная память Объем памяти 16GB 32GB 64GB 32GB 64GB 128GB Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ Частота 5600 МГц 5600 МГц Тип DDR5 DDR5 Возможность замены Да Да Всего слотов 2 4 Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель Объем накопителя 1024GB 2048GB 4096GB 2048GB 4096GB Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) - Тип SSD (M2) SSD (M2) Каналы 1x1024 ГБ 1x2048 ГБ Возможность замены Да Да Всего слотов 2 3 NVMe Да Да

Звук Формат звука 2.2 2.2 Мощность динамиков - 4x2W Dolby Atmos Да - Микрофонов 2 2

Коммуникации Версия Wi-Fi v6E v6E Bluetooth v5.2 v5.3 Сканер отпечатков пальцев Нет Да Дисковод Нет Нет Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720 Порты USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2 USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0 Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4 HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1 DisplayPort Нет 1x v1.4 VGA Нет Нет Аудио порт (3.5 мм) Да Да Ethernet (RJ45) Нет Да Кардридер Да Да Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад Клавиатура Тип клавиш Островной Механическая Цифровой блок Нет Да Подсветка Да Да Длина хода клавиш 1 мм - Тачпад Поверхность Стекло - Windows Precision Да Да

* Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.