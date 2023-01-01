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Razer Blade 16 против MSI Titan GT77 HX (2023)

76 из 100
Razer Blade 16
VS
85 из 100
MSI Titan GT77 HX (2023)
Razer Blade 16
MSI Titan GT77 HX (2023)
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Экран
3840 x 2160
Графика
Память (ОЗУ)
Накопитель

Обзор

Оценка основных функций Razer Blade 16 и MSI Titan GT77 HX (2023) от 0 до 100
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
Оценка NanoReview

Ключевые отличия

В чем основные преимущества каждого из ноутбуков
Причины выбрать Razer Blade 16
  • Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
  • Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (2.45 и 3.3 кг)
  • Более тонкие рамки – на 36% выше полезная площадь экрана
  • Есть популярный на текущий момент порт USB-A
  • Лучшее качество записи видео c веб-камеры
  • Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (866 и 1310 см2)
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
  • Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
  • На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 27404 баллов
  • Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч)
  • На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
  • Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI)

Тесты и характеристики

Сравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
Blade 16
vs
Titan GT77 HX (2023)

Корпус

Вес 2.45 кг 3.3 кг
Размеры 355 x 244 x 21.99 мм 397 x 330 x 23 мм
Площадь 866 см2 1310 см2
Соотношение экрана к корпусу ~85.7% ~63%
Боковые рамки 5.2 мм 7 мм
Цвета Черный Черный
Трансформер Нет Нет
Сравнение размеров
Система охлаждения
Тип охлаждения Активное Активное
Испарительная камера Да Нет
Количество куллеров 2 4

Дисплей

Диагональ 16 дюймов 17.3 дюймов
Тип матрицы IPS LCD Mini LED
Частота обновления 240 Гц 144 Гц
Плотность пикселей 189 точек на дюйм 255 точек на дюйм
Соотношение сторон 16:10 16:9
Разрешение 2560 x 1600 пикселей 3840 x 2160 пикселей
Поддержка HDR Нет Да, HDR10
Сенсорный ввод Нет Нет
Покрытие Матовый Матовый
Тесты экрана
Контрастность - 1000000:1
Охват DCI-P3 100% 100%
Время отклика 3 мс -
Максимальная яркость
Blade 16
500 нит
Titan GT77 HX (2023) +100%
1000 нит

Батарея

Ёмкость
Тип аккумулятора Литий-полимерный (Li-Po) Литий-ионный (Li-Ion)
Съемный Нет Нет
Быстрая зарядка Да Да
USB Power Delivery Да Да
Расположение разъема для зарядки Слева, Справа Слева, Справа
Мощность зарядки 280 / 330 Вт 330 Вт
Вес зарядного устройства - 1330 граммов

Процессор

Модель CPU
Базовая частота 2.2 ГГц 2.2 ГГц
Частота в режиме Boost 5.5 ГГц 5.6 ГГц
Ядер 24 (8P + 16E) 24 (8P + 16E)
Потоков 32 32
L3-кэш 36 МБ 36 МБ
Интегрированная графика Intel UHD Graphics (32EU) Intel UHD Graphics (32EU)
Техпроцесс 10 нм 10 нм

Бенчмарки

Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Blade 16
22423
Titan GT77 HX (2023) +5%
23620
Cinebench R23 (одноядерный)
Cinebench R23 (многоядерный)
Blade 16
27404
Titan GT77 HX (2023) +14%
31254
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Видеокарта

Модель GPU
TGP 140 Вт 175 Вт
Nvidia Optimus MUX MUX
Тип графики Дискретная Дискретная
Техпроцесс 4 нм 4 нм
FLOPS 16.8 терафлопс 24.7 терафлопс
Объем видеопамяти 8 ГБ 12 ГБ
Тип памяти GDDR6 GDDR6
Ширина шины 128 бит 192 бит
Скорость памяти ~16 Гбит/с ~16 Гбит/с
Шейдерные блоки 3072 7424
Блоки текстурирования (TMUs) 96 232
Блоки операций растеризации (ROPs) 32 80
Производительность GPU
Blade 16
16.8 терафлопс
Titan GT77 HX (2023) +47%
24.7 терафлопс

Оперативная память

Объем памяти
Планки 2x8 ГБ 2x16 ГБ
Частота 5600 МГц 5600 МГц
Тип DDR5 DDR5
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 4
Макс. количество памяти 64 ГБ 128 ГБ

Накопитель

Объем накопителя
Шина PCI-E Gen 4.0 (4x) -
Тип SSD (M2) SSD (M2)
Каналы 1x1024 ГБ 1x2048 ГБ
Возможность замены Да Да
Всего слотов 2 3
NVMe Да Да

Звук

Формат звука 2.2 2.2
Мощность динамиков - 4x2W
Dolby Atmos Да -
Микрофонов 2 2

Коммуникации

Версия Wi-Fi v6E v6E
Bluetooth v5.2 v5.3
Сканер отпечатков пальцев Нет Да
Дисковод Нет Нет
Веб-камера Вверху экрана Вверху экрана
Разрешение веб-камеры 1920 x 1080 1280 x 720
Порты
USB-A 3x USB 3.2 2x USB 3.2
USB Type-C 2x USB 4.0 2x USB 4.0
Thunderbolt Thunderbolt 4 Thunderbolt 4
HDMI 1x HDMI 2.1 1x HDMI 2.1
DisplayPort Нет 1x v1.4
VGA Нет Нет
Аудио порт (3.5 мм) Да Да
Ethernet (RJ45) Нет Да
Кардридер Да Да
Отдельный порт для зарядки Да Да

Клавиатура и тачпад

Клавиатура
Тип клавиш Островной Механическая
Цифровой блок Нет Да
Подсветка Да Да
Длина хода клавиш 1 мм -
Тачпад
Поверхность Стекло -
Windows Precision Да Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.

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