Razer Blade 16 против MSI Titan GT77 HX (2023)
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Обзор
Производительность системы
Скорость работы системы и приложений
98
Производительность в играх
Возможности графики в популярных 3D-играх
84
Экран
Четкость, цветопередача, тип матрицы
66
Автономность
Потенциальная длительность работы от батареи
63
Коммуникации
Порты, веб-камера и другие интерфейсы
79
Корпус и дизайн
Внешний вид, материалы, прочность и удобство
61
Оценка NanoReview
76
Ключевые отличия
Причины выбрать Razer Blade 16
- Выше частота обновление экрана: 240 против 144 Гц
- Существенно легче – весит на 850 граммов меньше (2.45 и 3.3 кг)
- Более тонкие рамки – на 36% выше полезная площадь экрана
- Есть популярный на текущий момент порт USB-A
- Лучшее качество записи видео c веб-камеры
- Значительно компактнее – имеет на 34% меньшую площадь корпуса (866 и 1310 см2)
Причины выбрать MSI Titan GT77 HX (2023)
- Видеокарта показывает в среднем на 26-35% больше FPS в играх
- На 14% лучшая производительность в тесте Cinebench R23: 31254 vs 27404 баллов
- Комплектуется на 4.8 Вт*ч большей батареей (99.9 и 95.1 Вт*ч)
- На 100% выше максимальная яркость экрана – 1000 vs 500 нит
- Имеет на 35% более четкий дисплей – 255 против 189 точек на дюйм (PPI)
Тесты и характеристикиСравнительная таблица результатов тестов и технических характеристик
Ноутбук:
vs
Корпус
|Вес
|2.45 кг
|3.3 кг
|Размеры
|355 x 244 x 21.99 мм
|397 x 330 x 23 мм
|Площадь
|866 см2
|1310 см2
|Соотношение экрана к корпусу
|~85.7%
|~63%
|Боковые рамки
|5.2 мм
|7 мм
|Цвета
|Черный
|Черный
|Трансформер
|Нет
|Нет
Сравнение размеров
|Тип охлаждения
|Активное
|Активное
|Испарительная камера
|Да
|Нет
|Количество куллеров
|2
|4
Дисплей
|Диагональ
|16 дюймов
|17.3 дюймов
|Тип матрицы
|IPS LCD
|Mini LED
|Частота обновления
|240 Гц
|144 Гц
|Плотность пикселей
|189 точек на дюйм
|255 точек на дюйм
|Соотношение сторон
|16:10
|16:9
|Разрешение
|2560 x 1600 пикселей
|3840 x 2160 пикселей
|Поддержка HDR
|Нет
|Да, HDR10
|Сенсорный ввод
|Нет
|Нет
|Покрытие
|Матовый
|Матовый
|Контрастность
|-
|1000000:1
|Охват DCI-P3
|100%
|100%
|Время отклика
|3 мс
|-
Батарея
Ёмкость
|Тип аккумулятора
|Литий-полимерный (Li-Po)
|Литий-ионный (Li-Ion)
|Съемный
|Нет
|Нет
|Быстрая зарядка
|Да
|Да
|USB Power Delivery
|Да
|Да
|Расположение разъема для зарядки
|Слева, Справа
|Слева, Справа
|Мощность зарядки
|280 / 330 Вт
|330 Вт
|Вес зарядного устройства
|-
|1330 граммов
Процессор
Модель CPU
|Базовая частота
|2.2 ГГц
|2.2 ГГц
|Частота в режиме Boost
|5.5 ГГц
|5.6 ГГц
|Ядер
|24 (8P + 16E)
|24 (8P + 16E)
|Потоков
|32
|32
|L3-кэш
|36 МБ
|36 МБ
|Интегрированная графика
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Intel UHD Graphics (32EU)
|Техпроцесс
|10 нм
|10 нм
Бенчмарки
Geekbench 5 (одноядерный)
2142
2186
Geekbench 5 (многоядерный)
22423
23620
Cinebench R23 (одноядерный)
Blade 16 +1%
2238
2206
Cinebench R23 (многоядерный)
27404
Titan GT77 HX (2023) +14%
31254
Видеокарта
Модель GPU
|TGP
|140 Вт
|175 Вт
|Nvidia Optimus
|MUX
|MUX
|Тип графики
|Дискретная
|Дискретная
|Техпроцесс
|4 нм
|4 нм
|FLOPS
|16.8 терафлопс
|24.7 терафлопс
|Объем видеопамяти
|8 ГБ
|12 ГБ
|Тип памяти
|GDDR6
|GDDR6
|Ширина шины
|128 бит
|192 бит
|Скорость памяти
|~16 Гбит/с
|~16 Гбит/с
|Шейдерные блоки
|3072
|7424
|Блоки текстурирования (TMUs)
|96
|232
|Блоки операций растеризации (ROPs)
|32
|80
Оперативная память
Объем памяти
|Планки
|2x8 ГБ
|2x16 ГБ
|Частота
|5600 МГц
|5600 МГц
|Тип
|DDR5
|DDR5
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|4
|Макс. количество памяти
|64 ГБ
|128 ГБ
Накопитель
Объем накопителя
|Шина
|PCI-E Gen 4.0 (4x)
|-
|Тип
|SSD (M2)
|SSD (M2)
|Каналы
|1x1024 ГБ
|1x2048 ГБ
|Возможность замены
|Да
|Да
|Всего слотов
|2
|3
|NVMe
|Да
|Да
Звук
|Формат звука
|2.2
|2.2
|Мощность динамиков
|-
|4x2W
|Dolby Atmos
|Да
|-
|Микрофонов
|2
|2
Коммуникации
|Версия Wi-Fi
|v6E
|v6E
|Bluetooth
|v5.2
|v5.3
|Сканер отпечатков пальцев
|Нет
|Да
|Дисковод
|Нет
|Нет
|Веб-камера
|Вверху экрана
|Вверху экрана
|Разрешение веб-камеры
|1920 x 1080
|1280 x 720
|USB-A
|3x USB 3.2
|2x USB 3.2
|USB Type-C
|2x USB 4.0
|2x USB 4.0
|Thunderbolt
|Thunderbolt 4
|Thunderbolt 4
|HDMI
|1x HDMI 2.1
|1x HDMI 2.1
|DisplayPort
|Нет
|1x v1.4
|VGA
|Нет
|Нет
|Аудио порт (3.5 мм)
|Да
|Да
|Ethernet (RJ45)
|Нет
|Да
|Кардридер
|Да
|Да
|Отдельный порт для зарядки
|Да
|Да
Клавиатура и тачпад
|Тип клавиш
|Островной
|Механическая
|Цифровой блок
|Нет
|Да
|Подсветка
|Да
|Да
|Длина хода клавиш
|1 мм
|-
|Поверхность
|Стекло
|-
|Windows Precision
|Да
|Да
*Обратите внимание! Порты, матрица дисплея, динамики и другие параметры могут отличаться в зависимости от конкретной конфигурации лэптопа или страны.
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